Выборы в Курултай: конкурс составил почти четыре кандидата на место

Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала партийные списки всех семи политических партий, допущенных к выборам в Курултай. На 145 депутатских мест претендуют 545 кандидатов, передает корреспондент агентства Kazinform.

1 июля Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, допущенных к участию в выборах депутатов Курултая. В него вошли семь партий: Respublica, ОСДП «Ак жол», НПК, «Байтақ», «Әділет», «Ауыл».

По состоянию на 18:00 13 июля в комиссию поступили партийные списки всех семи политических партий. После этого документы были направлены в уполномоченные государственные органы для проверки соответствия граждан, включенных в партийный список, требованиям, установленным пунктом 3 статьи 35 и пунктом 3 статьи 54 Конституции и статьей 4 Конституционного закона.

После завершения проверки Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов, соответствующих требованиям законодательства.

По итогам регистрации самым многочисленным стал список партии «Әділет» - 186 кандидатов, что составляет более трети от общего числа зарегистрированных претендентов. Далее следуют Respublica - 75 кандидатов, Народная партия Казахстана - 72, «Ауыл» - 69, «Ақ жол» - 63, «Байтақ» - 47 и ОСДП - 33 кандидата.

Партийные списки объединяют представителей различных профессий и отраслей, в том числе депутатов, предпринимателей, общественных деятелей, спортсменов, журналистов, экологов, врачей, учителей, инженеров, юристов, представителей сфер образования, науки, медицины, культуры, IT, государственного сектора.

Во всех зарегистрированных партийных списках соблюдено требование о 30-процентной квоте для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. При этом ранее ЦИК напомнил, что эта норма должна соблюдаться не только при формировании партийных списков, но и при распределении депутатских мандатов.



Самая высокая доля представителей молодежи, лиц с инвалидностью и женщин зарегистрирована в списке Respublica - 50,7% (38 человек). Далее следуют «Әділет» - 47,3% (88), ОСДП - 42,4% (14), «Ауыл» - 42% (29), Народная партия Казахстана - 41,7% (30), «Байтақ» - 38,3% (18) и «Ақ жол» - 34,9% (22).

Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет около 3,8 кандидата на один депутатский мандат.

Следующим этапом избирательной кампании станет проведение мероприятий, предусмотренных календарным планом ЦИК, включая предвыборную агитацию и последующие процедуры вплоть до дня голосования. Предвыборная агитация стартовала сегодня 23 июля в 18:01 и завершится 22 августа в 00:00.

Напомним, выборы депутатов Курултая Республики Казахстан состоятся 23 августа 2026 года.



Также известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.