ЦИК зарегистрировал партийный список «Әділет» на выборы в Курултай

На заседании ЦИК заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман сообщил, 30 июля 2026 года партия представила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации партийного списка кандидатов.

— Партией были представлены документы, предусмотренные Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». В их числе решение высшего органа партии о выдвижении партийного списка, заявления граждан о согласии быть включенными в список кандидатов, биографические данные, копии документов, удостоверяющих личность, а также сведения о предоставлении деклараций об активах и обязательствах. При проверке кандидатов учитывались требования законодательства, — сообщил Мухтар Ерман.

Стоит подчеркнуть, в партийный список вошли 186 кандидатов, представляющих все регионы страны, различные профессиональные сферы и общественные направления. При этом 86% участников списка ранее не входили в состав депутатского корпуса и являются новыми представителями партии.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.