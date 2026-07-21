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    ЦИК зарегистрировал партийный список «Әділет» на выборы в Курултай

    Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список общественного объединения «Әділет» для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЦИК зарегистрировал партийный список «Әділет» на выборы в Курултай
    Фото: Адиль Нуртазин / Kazinform

    На заседании ЦИК заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман сообщил, 30 июля 2026 года партия представила в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации партийного списка кандидатов.

    — Партией были представлены документы, предусмотренные Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». В их числе решение высшего органа партии о выдвижении партийного списка, заявления граждан о согласии быть включенными в список кандидатов, биографические данные, копии документов, удостоверяющих личность, а также сведения о предоставлении деклараций об активах и обязательствах. При проверке кандидатов учитывались требования законодательства, — сообщил Мухтар Ерман.

    Стоит подчеркнуть, в партийный список вошли 186 кандидатов, представляющих все регионы страны, различные профессиональные сферы и общественные направления. При этом 86% участников списка ранее не входили в состав депутатского корпуса и являются новыми представителями партии.

    Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

    Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай. 

    Курултай Конституция партия «Әділет» ЦИК Выборы в Курултай Политические партии
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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