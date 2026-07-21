ЦИК зарегистрировал партийный список партии «Ауыл» на выборы депутатов Курултая

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партийный список партии «Ауыл» для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии Шавхат Утемисов, 8 июля 2026 года партия представила в ЦИК полный пакет документов, необходимых для регистрации кандидатов.

— Партией были представлены все документы, предусмотренные Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», включая решение внеочередного XXVI съезда о выдвижении партийного списка, заявления кандидатов о согласии на включение в список, биографические сведения, документы, подтверждающие членство в партии, а также иные документы, предусмотренные законодательством, — сказал Шавхат Утемисов.

По его словам, партия выдвинула 69 кандидатов.

— В партийном списке 29 кандидатов относятся к категории женщин, молодежи и лиц с инвалидностью, что составляет 42%. Таким образом, установленная законодательством квота соблюдена, — отметил секретарь ЦИК.

Он также сообщил, что государственные органы провели проверку всех кандидатов на соответствие требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

— По результатам проверки установлено, что все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и избирательного законодательства, — заявил Шавхат Утемисов.

Ранее в Центральную избирательную комиссию поступили партийные списки кандидатов от семи политических партий для участия в выборах депутатов Курултая. Всего партии представили 546 кандидатов. В их числе: ОО «Демократическая партия Казахстана «Ақ жол» — 63 кандидата, РОО Партия «Ауыл» — 69 кандидатов, ОО Политическая партия «Әділет» — 186 кандидатов, ОО «Казахстанская партия зеленых Байтақ» — 47 кандидатов, ОО «Народная партия Казахстана» — 72 кандидата, РОО «Общенациональная социал-демократическая партия» — 33 кандидата и ОО Партия «Respublica» — 76 кандидатов.

На сегодня ЦИК уже зарегистрировал списки кандидатов от шести партий: «Әділет», «Байтақ», НПК, «Ак жол», ОСДП, Respublica.