ЦИК зарегистрировал партийный список НПК на выборы в Курултай

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана, в который вошли 72 кандидата для участия в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила на заседании ЦИК член комиссии Асель Жанабилова, представленные партией документы прошли проверку на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

По ее словам, все кандидаты соответствуют установленным законодательством требованиям, включая наличие гражданства Казахстана, постоянное проживание в стране не менее 10 лет и достижение 25-летнего возраста. Также в партийном списке соблюдена предусмотренная законом квота.

Кроме того, Народная партия Казахстана освобождена от внесения избирательного взноса, поскольку на предыдущих выборах получила более 5% голосов избирателей.

Ранее Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала партийный список Демократической партии Казахстана «Ак жол» для участия в выборах депутатов Курултая.