ЦИК зарегистрировал список партии «Байтақ» на выборы депутатов Курултая

Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала партийный список общественного объединения «Байтак» для участия в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил на заседании ЦИК член Центральной избирательной комиссии Азамат Айманакумов, партия «Байтак» представила список из 47 кандидатов.

По его словам, представленные партией документы были рассмотрены и проверены на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

— По результатам проверки установлено, что все кандидаты, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», — сообщил Азамат Айманакумов.

Он отметил, что в партийном списке соблюдена установленная законодательством квота. В состав списка вошли 18 кандидатов, относящихся к категориям женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. Их доля составила 38,3% от общего числа кандидатов.

Партия, по его словам, выполнила требование закона по обязательному представительству указанных категорий граждан в партийном списке.

Ранее Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана, в который вошли 72 кандидата для участия в выборах депутатов Курултая.