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    ЦИК зарегистрировал список партии «Байтақ» на выборы депутатов Курултая

    Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан зарегистрировала партийный список общественного объединения «Байтак» для участия в выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЦИК зарегистрировал партийный список партии «Байтак» на выборы депутатов Курултая
    Фото: Центральная избирательная комиссия РК

    Как сообщил на заседании ЦИК член Центральной избирательной комиссии Азамат Айманакумов, партия «Байтак» представила список из 47 кандидатов.

    По его словам, представленные партией документы были рассмотрены и проверены на соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».

    — По результатам проверки установлено, что все кандидаты, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», — сообщил Азамат Айманакумов.

    Он отметил, что в партийном списке соблюдена установленная законодательством квота. В состав списка вошли 18 кандидатов, относящихся к категориям женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. Их доля составила 38,3% от общего числа кандидатов.

    Партия, по его словам, выполнила требование закона по обязательному представительству указанных категорий граждан в партийном списке.

    Ранее Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала партийный список Народной партии Казахстана, в который вошли 72 кандидата для участия в выборах депутатов Курултая.

    Курултай Казахстан Партия «Байтақ» ЦИК Политические партии Депутаты Выборы
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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