Первые выборы в Курултай начались в Казахстане

23 августа в Казахстане начались первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00. Что нужно знать избирателям — в материале корреспондента агентства Kazinform.

Все избирательные участки на территории Казахстана открылись для голосования. Они будут работать с 7:00 до 20:00.

При этом 107 избирательных участков открылись на час раньше — в 6:00. Из них 79 избирательных участков открылись за рубежом при дипломатических представительствах Казахстана в 61 стране. В их числе участки в Японии и Южной Корее, которые начали работу в 03:00 по времени Астаны.

Последним откроется избирательный участок при Генеральном консульстве Казахстана в Сан-Франциско — в 19:00 по времени Астаны.

Вместе с тем, на некоторых участках, к примеру, образованных в воинских частях, на непрерывно действующем производстве, вахтовых поселках, домах отдыха, санаториях больницах и так далее, участковая комиссия может объявить голосование законченным в любое время, если проголосовали все граждане, включенные в список.

Казахстанцам предстоит проголосовать за одну из семи политических партий, участвующих в выборах. По их итогам депутатские мандаты в Курултае будут распределены между партиями, преодолевшими установленный законом порог.

В бюллетене указаны наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой, а также строка «Против всех». В выборах участвуют семь партий, которые выдвинули своих кандидатов.

В день голосования избирателям запрещено снимать на фото и видео заполненные бюллетени, а также публиковать их. Под запретом остается и предвыборная агитация.

Опросы общественного мнения, связанные с выборами, в день голосования нельзя проводить в помещениях и пунктах для голосования. Публикация результатов электоральных опросов в СМИ и интернете также запрещена.

За ходом голосования будут следить 777 иностранных наблюдателей, представляющих 42 государства и 13 международных организаций. Среди них — 138 депутатов парламентов 41 страны.

Сколько казахстанцев могут проголосовать в выборах в Курултай

В голосовании смогут принять участие более 12,6 млн казахстанцев. Больше всего избирателей числятся в Астане и Алматы, а также в Алматинской и Туркестанской областях.

На платформе GOV.KZ запущен онлайн-сервис, позволяющий узнать номер и адрес своего избирательного участка. Для удобства граждан созданы сразу три площадки. Пройдя по любой из указанных гиперссылок, избиратель может выбрать свой регион, ввести ИИН и узнать номер своего участка, а также его адрес.

Кроме того, онлайн-сервис по поиску своего избирательного участка доступен и в приложении eGovMobile, в разделе «Популярные услуги».

Указанные сервисы также доступны и при сканировании QR-кодов.

Фото: ЦИК РК

Избиратели, которые в день выборов будут находиться не по месту своей регистрации, могут проголосовать на другом участке, если получили открепительное удостоверение до 18:00 22 августа.

Если гражданин вовсе не имеет прописку по месту жительства, то он может получить ее на один день прямо в день выборов. Для этого нужно будет обратиться к сотрудникам ЦОНа, которые будут работать на 221 избирательном участке.

Проверить наличие регистрации по месту жительства гражданин может прямо на избирательном участке.

Казахстанцы впервые изберут депутатов Курултая

Идею перехода к однопалатному представительному органу страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые озвучил 8 сентября 2025 года в Послании народу. Тогда Глава государства назвал реформу логическим продолжением предыдущих политических преобразований, в том числе реформы президентской власти.

Переход к однопалатному Курултаю предусмотрели в новой Конституции, которую казахстанцы поддержали на общенациональном референдуме 15 марта 2026 года.

С 1 июля 2026 года новый Основной закон вступил в силу. Двухпалатный Парламент, состоявший из Сената и Мажилиса, прекратил полномочия, а новым высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть, стал Курултай. В тот же день Президент назначил первые выборы депутатов Курултая на 23 августа.

По итогам голосования будет сформирован первый состав Курултая. В него войдут 145 депутатов, избираемых по партийным спискам по единому общенациональному округу сроком на пять лет.