День тишины перед выборами в Курултай наступил в Казахстане

В Казахстане наступил день тишины перед выборами в новый однопалатный Курултай. Цель дня тишины — дать гражданам время обдумать информацию о кандидатах и принять решение. Какие правила действуют в этот день, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

В 00:00 часов завершился период предвыборной агитации, и 22 августа официально вступил в силу «день тишины». С этого момента и в день голосования — 23 августа — проведение любой агитации запрещено (статья 32 Закона РК «О выборах в Республике Казахстан»).

В эти дни запрещено:

публиковать агитационные материалы в СМИ и интернете, в том числе в социальных сетях;

проводить митинги, пикеты и встречи с избирателями;

распространять предвыборные ролики, газеты, листовки и другие агитационные материалы.

При этом ранее размещенные печатные агитационные материалы снимать не требуется, если они были вывешены до наступления дня тишины.

В день голосования, 23 августа, избирателям запрещено публиковать фотографии и видеозаписи заполненных бюллетеней.

Что грозит за агитацию в день тишины

За проведение предвыборной агитации в период, когда она запрещена, предусмотрена административная ответственность.

Согласно статье 102 КоАП РК («Проведение предвыборной агитации в период ее запрещения»), размер штрафа составляет:

— для физических лиц — 15 МРП (64 875 теңге);

— для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 20 МРП (86 500 теңге);

— для субъектов среднего предпринимательства — 25 МРП (108 125 теңге);

— для субъектов крупного предпринимательства — 35 МРП (151 375 теңге).

Нельзя публиковать опросы о выборах

Отдельные ограничения действуют в отношении электоральных опросов. Согласно закону о выборах, в течение пяти дней до голосования и непосредственно в день выборов запрещается публиковать в СМИ и интернете результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов и иные исследования, связанные с выборами.

В день голосования также запрещается проводить опрос общественного мнения непосредственно в помещении или пункте для голосования.

За нарушение требований к проведению и публикации опросов, связанных с выборами, статья 120 КоАП РК предусматривает штраф:

— для физических лиц — 10 МРП (43 250 теңге);

— для юридических лиц — 25 МРП (108 125 теңге).

Ранее в Центральной избирательной комиссии рассказали, как правильно заполнить бюллетень, а также в каких случаях его признают недействительным.

Голосование на выборах в Курултай будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.

В мониторинге выборов в Курултай примут участие 777 иностранных наблюдателей. Они представляют 42 иностранных государства и 13 международных организаций. В числе наблюдателей также зарегистрированы 138 депутатов Парламентов 41 страны.