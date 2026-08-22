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    День тишины перед выборами в Курултай наступил в Казахстане

    В Казахстане наступил день тишины перед выборами в новый однопалатный Курултай. Цель дня тишины — дать гражданам время обдумать информацию о кандидатах и принять решение. Какие правила действуют в этот день, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform / ИИ

    В 00:00 часов завершился период предвыборной агитации, и 22 августа официально вступил в силу «день тишины». С этого момента и в день голосования — 23 августа — проведение любой агитации запрещено (статья 32 Закона РК «О выборах в Республике Казахстан»).

    В эти дни запрещено: 

    • публиковать агитационные материалы в СМИ и интернете, в том числе в социальных сетях;
    • проводить митинги, пикеты и встречи с избирателями;
    • распространять предвыборные ролики, газеты, листовки и другие агитационные материалы.

    При этом ранее размещенные печатные агитационные материалы снимать не требуется, если они были вывешены до наступления дня тишины.

    В день голосования, 23 августа, избирателям запрещено публиковать фотографии и видеозаписи заполненных бюллетеней.

    Что грозит за агитацию в день тишины

    За проведение предвыборной агитации в период, когда она запрещена, предусмотрена административная ответственность.

    Согласно статье 102 КоАП РК («Проведение предвыборной агитации в период ее запрещения»), размер штрафа составляет:

    — для физических лиц — 15 МРП (64 875 теңге);

    — для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций — 20 МРП (86 500 теңге);

    — для субъектов среднего предпринимательства — 25 МРП (108 125 теңге);

    — для субъектов крупного предпринимательства — 35 МРП (151 375 теңге).

    Нельзя публиковать опросы о выборах

    Отдельные ограничения действуют в отношении электоральных опросов. Согласно закону о выборах, в течение пяти дней до голосования и непосредственно в день выборов запрещается публиковать в СМИ и интернете результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов и иные исследования, связанные с выборами.

    В день голосования также запрещается проводить опрос общественного мнения непосредственно в помещении или пункте для голосования.

    За нарушение требований к проведению и публикации опросов, связанных с выборами, статья 120 КоАП РК предусматривает штраф:

    — для физических лиц — 10 МРП (43 250 теңге);

    — для юридических лиц — 25 МРП (108 125 теңге).

    Ранее в Центральной избирательной комиссии рассказали, как правильно заполнить бюллетень, а также в каких случаях его признают недействительным.

    Голосование на выборах в Курултай будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.

    В мониторинге выборов в Курултай примут участие 777 иностранных наблюдателей. Они представляют 42 иностранных государства и 13 международных организаций. В числе наблюдателей также зарегистрированы 138 депутатов Парламентов 41 страны.

    Выборы-2026 Казахстан Выборы в Курултай Политические партии Политика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор