Образец бюллетеня на выборах депутатов Курултая показали в ЦИК

В Центральной избирательной комиссии Казахстана представили образец бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая, назначенных на 23 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил член ЦИК Михаил Бортник, Центризбирком утверждает форму и текст бюллетеня, порядок его изготовления, степень защиты, а также обеспечивает печать и доставку бюллетеней в территориальные избирательные комиссии.

По его словам, бюллетень будет двусторонним, формата А4, голубого цвета.

— На первой стороне — Герб Республики Казахстан, наименование бюллетеня. На второй стороне — наименования политических партий в порядке, определенном жеребьевкой от 23 июля 2026 года, и строка «Против всех». Подготовлены предложения по установлению степени защищенности бюллетеней, которая предусматривает полиграфические методы защиты, нанесенные способом офсетной печати, цвет, шрифт печатания и иное», — сообщил Михаил Бортник.

Он также отметил, что доставка бюллетеней участковым избирательным комиссиям начнется не ранее чем за три дня и завершится не позднее чем за один день до голосования.

По данным ЦИК, в списки избирателей по республике включены 12 605 788 человек. В соответствии с законодательством бюллетени изготавливаются по числу избирателей с резервом 1%.

— Следовательно, изготовлению подлежат бюллетени для голосования в количестве 12 731 847 экземпляров, — сообщил Михаил Бортник.

Ранее на заседании ЦИК Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров поручил уточнить списки студентов в преддверии предстоящих выборов в Курултай.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.