Председатель ЦИК поручил уточнить списки студентов перед выборами в Курултай

Сегодня на заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о представлении списков избирателей в избирательные комиссии на выборах депутатов Курултая РК, назначенных на 23 августа 2026 года.

- Сейчас лето, многие взрослые находятся в отпусках и путешествуют . Кроме того, у молодежи продолжаются летние каникулы. В связи с этим территориальным избирательным комиссиям необходимо усилить соответствующую работу. Особое внимание следует уделить информированию граждан. Большинство студентов сейчас находятся не в Астане и Алматы, а по месту своей постоянной регистрации либо в поездках. Поэтому мы рассматриваем вопрос касательно регистрации. Необходимо продолжить работу по их уточнению, - заявил Нурлан Абдиров на заседании ЦИК.

В частности, и.о. руководителя аппарата акима столицы Адилет Толеутаев проинформировал, что в столице работают 20 вузов, где правом голоса обладают 77 565 студентов. Из них 30 150 имеют постоянную регистрацию в Астане и уже включены в списки избирателей.

Еще 47 415 студентов являются иногородними. Поскольку выборы пройдут в период летних каникул, большинство из них сейчас находятся по месту постоянного проживания и смогут проголосовать в своих регионах.

- Совместно с вузами мы уточнили фактическое местонахождение студентов на день голосования. Были проведены персональные обзвоны каждого иногороднего студента, уточнены даты их прибытия в столицу. В результате в списки избирателей по месту временного пребывания включены 1169 студентов, - сообщил Адилет Толеутаев.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.