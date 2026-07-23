Запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня: ЦИК РК сообщил о новых требованиях

Новые требования к проведению предвыборной агитации в рамках кампании по выборам депутатов Курултая Республики Казахстан представили на десятом заседании Центральной избирательной комиссии РК в Астане, передает Kazinform.

О законодательных новеллах рассказала член ЦИК Ләззат Сүйіндік. Одним из ключевых нововведений стал запрет на фото- и видеосъемку заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования.

— Запрещается осуществление фото- и видеосъемки заполненного бюллетеня и его распространение в день голосования. Данная норма исключает публичную демонстрацию поддержки политических партий и направлена на обеспечение свободного и тайного голосования, равных условий для всех участников избирательного процесса и самостоятельного волеизъявления избирателей. Также установлено, что требование о размещении агитационных материалов на договорной основе не распространяется на политические партии и кандидатов, использующих собственные интернет-ресурсы и аккаунты в онлайн-платформах, — подчеркнула Ләззат Сүйіндік.

Кроме того, введены дополнительные требования к агитационным материалам. Теперь запрещено использовать материалы, изготовленные не для текущей избирательной кампании. При этом сохраняются ранее действовавшие ограничения на изготовление агитматериалов за пределами Казахстана и распространение анонимной агитационной продукции.

Ләззат Сүйіндік подчеркнула важность объективного освещения избирательной кампании и призвала не допускать публикации материалов, которые заведомо порочат честь, достоинство и деловую репутацию кандидатов или политических партий. При этом им должна предоставляться возможность бесплатного опубликования опровержения в том же объеме.

Член ЦИК также напомнила, что в день голосования и в предшествующий ему день проведение предвыборной агитации запрещено. Кроме того, за пять дней до выборов и в день голосования нельзя публиковать результаты опросов общественного мнения, прогнозы итогов выборов и другие исследования, связанные с выборами, а также голосования в поддержку кандидатов или политических партий в СМИ и на онлайн-платформах.

В рамках подготовки к выборам ЦИК ранее провел разъяснительные семинары для представителей политических партий и средств массовой информации.

Как сообщалось ранее, в ЦИК Казахстана подвели итоги регистрации партийных списков.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет около 3,8 кандидата на один депутатский мандат. Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.