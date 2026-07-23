Выборы в Курултай: семь политических партий открыли предвыборные штабы

Сегодня, 23 июля, в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, участвующих в выборах депутатов Курултая. Агитация продлится до 00:00 22 августа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Семь политических партий Казахстана были зарегистрированы для участия в выборах. В первый день кампании партии открыли штабы и представили планы работы с избирателями.

Партия «Әділет»

Партия «Әділет» открыла Республиканский предвыборный штаб в Астане и начала работу с избирателями. Особенностью запуска стало то, что церемонию впервые провели в цифровом формате с участием ИИ-модератора. Одновременно по стране начали работу 20 региональных и 226 территориальных штабов, а также около 30 тысяч доверенных лиц партии. В рамках кампании партия планирует провести более 21 тысячи мероприятий.

ОСДП

Общенациональная социал-демократическая партия открыла Центральный предвыборный штаб в Астане и представила программу кампании. В мероприятии приняли участие председатель партии Асхат Рахимжанов, кандидаты в депутаты Курултая, активисты и представители общественности. В качестве новых форматов взаимодействия с гражданами партия запустила «Будку гласности», «Народный телефон» и проект «Письмо будущему Курултаю». Через эти площадки партия планирует собирать обращения и предложения граждан.

Партия зеленых «Байтақ»

Партия зеленых «Байтақ» запустила работу Центрального штаба, который будет координировать кампанию во всех регионах. В мероприятии приняли участие председатель партии Азаматхан Амиртаев, кандидаты в депутаты Курултая, члены штаба и сотрудники партийного аппарата. После открытия прошло первое заседание, где определили задачи и график работы. Региональные штабы подключились к мероприятию онлайн.

Народная партия Казахстана

Народная партия Казахстана начала агитационную кампанию с открытия сети предвыборных штабов по стране. Всего партия запустила работу 155 штабов: 17 областных, 29 городских и 109 районных. В НПК отметили, что созданная структура станет базой для проведения встреч с избирателями и работы партийных представителей в регионах. Также в день старта партия представила свой официальный гимн.

Партия «Ауыл»

В церемонии открытии штаба приняли участие председатель партии и руководитель штаба Кайрат Айтуганов, кандидаты в депутаты Курултая, руководители региональных штабов и представители молодежного крыла. Как отметили в партии, что в течение месяца планируются провести более 6500 агитационных мероприятий по стране, которые охватят свыше 2,2 млн избирателей. На старте кампании также представили основные направления работы штабов и программу партии.

Демократическая партия «Ак жол»

Партия «Ак жол» дала старт агитационной кампании в Алматинской области на базе отдыха. В мероприятии участвовали председатель партии Дания Еспаева, кандидаты в депутаты Курултая, активисты и представители молодежного крыла. Запуск кампании сопровождался прямым телемостом со всеми 20 региональными филиалами партии. После официальной части представители партии провели первую агитационную акцию в Алматы.

Партия Respublica

Партия Respublica открыла Республиканский предвыборный штаб и одновременно запустила работу региональных штабов во всех 20 регионах. В мероприятии приняли участие руководство партии, кандидаты и активисты. Особенностью открытия стала прямая трансляция председателя партии Айдарбека Ходжаназарова в Instagram с использованием смарт-очков, которые позволили показать мероприятие от первого лица. После церемонии кандидаты получили удостоверения и приступили к работе в рамках агитационной кампании.

Кампания завершится 22 августа, после чего наступит День тишины.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет около 3,8 кандидата на один депутатский мандат. Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.