Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай

Граждане, которые в день голосования будут находиться не по месту регистрации, могут реализовать свое избирательное право на другом участке, заранее получив открепительное удостоверение, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Голосование с открепительным удостоверением — это процедура, которая позволяет проголосовать на любом избирательном участке страны, если в день выборов вы находитесь не по месту постоянной регистрации.

— Для этого необходимо подать письменное заявление в свою участковую избирательную комиссию, к которой вы приписаны. При себе необходимо иметь удостоверение личности или паспорт. Допускается получение документа через представителя по доверенности (нотариальное заверение не требуется). Выдача открепительных удостоверений стартует за 15 дней до выборов и завершается ровно в 18:00 накануне дня голосования, — сообщили в акимате Астаны.

В день выборов необходимо прибыть на выбранный участок на территории РК, предъявить открепительное удостоверение вместе с документом, удостоверяющим личность, после чего вас включат в список избирателей и выдадут бюллетень.

Напомним, в Астане запустили обратный отсчет до выборов депутатов Курултая. Также сообщалось, какие телеканалы покажут дебаты партий на выборах в Курултай. Как жителям Астаны проверить свой избирательный участок на выборы в Курултай — читайте в материале.