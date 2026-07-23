Выборы в Курултай: как жителям Астаны проверить свой избирательный участок

Жители Астаны могут онлайн проверить, к какому избирательному участку они прикреплены для участия в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые пройдут 23 августа 2026 года, передает Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

Узнать сведения о своем избирательном участке в режиме реального времени можно следующими способами:

На официальном веб-сервисе: https://sailau.astana.kz/.

Через чат-бот в Telegram: https://t.me/sailau_astana_bot.

Через единый контакт-центр iKomek по телефону 109.

Также основанием для включения гражданина в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт его регистрации по месту жительства на территории данного участка.

Ранее МИД Казахстана открыл аккредитацию для иностранных СМИ для освещения выборов в Курултай. Также сообщалось, что сформированы участковые комиссии за рубежом для выборов депутатов Курултая.