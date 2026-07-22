Cформированы участковые комиссии за рубежом для выборов депутатов Курултая

В целях обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса Министерство иностранных дел Республики Казахстан проинформировало о составе, месте нахождения и графике работы участковых избирательных комиссий, образованных для организации голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года, передает Kazinform.

Участковые избирательные комиссии формируются в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года № 1338 «О назначении выборов депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года», а также постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 1 июля 2026 года № 26/41 «Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года».

Отдельное внимание уделяется организации голосования казахстанских граждан, находящихся за рубежом: для этого при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Казахстан в иностранных государствах создаются соответствующие участковые избирательные комиссии.

Ниже прилагается состав участковых избирательных комиссий, образованных при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах:

Состав участковых избирательных комиссий при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах

Участковая избирательная комиссия № 404

Австрия, Вена, Посольство Республики Казахстан в Австрии

Председатель комиссии Ибраев Максат Махсутұлы Заместитель председателя Малаев Кайрат Бауржанович Секретарь Касимова Алуа Нурлановна Члены комиссии Фазылова Анар Камидуллаевна; Қамбарбек Абай Бауыржанұлы

Участковая избирательная комиссия № 405

Бельгия, Брюссель, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгии

Председатель комиссии Сауранбай Мұрагер Амангелдіұлы Заместитель председателя Уразбаев Арман Бауржанович Секретарь Тулеуова Куляш Шавкатовна Члены комиссии Дуйсебеков Саламат Турсыналыулы; Нургалиев Рахат Агыбаевич

Участковая избирательная комиссия № 406

Литва, Вильнюс, Посольство Республики Казахстан в Республике Литве

Председатель комиссии Мурзалин Жанбулат Ибраймович Заместитель председателя Оразгалиева Малика Алибековна Секретарь Оразбаева Назгуль Жуматаевна Члены комиссии Тайкулакова Гульфайруз Талтусовна; Келекенов Алмаз Талаптанович

Участковая избирательная комиссия № 407

Венгрия, Будапешт, Посольство Республики Казахстан в Венгрии

Председатель комиссии Камбаров Кайрат Усенович Заместитель председателя Жаңабай Самат Қуанышбекұлы Секретарь Аскаров Марат Ерболатович Члены комиссии Сугуров Ерлан Маратович; Садыкулова Бахыт Тулеужановна

Участковая избирательная комиссия № 408

Великобритания, Лондон, Посольство Республики Казахстан

в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Председатель комиссии Искаков Данияр Жумабекович Заместитель председателя Куандыков Мерей Кадыргазиевич Секретарь Жунусова Жанна Боранбаевна Члены комиссии Кенжебаев Улукбек Серикович; Капышов Тлек Канатович

Участковая избирательная комиссия № 409

Италия, Рим, Посольство Республики Казахстан в Республике Италии

Председатель комиссии Абдухалыкова Ботагоз Фархатовна Заместитель председателя Альбиев Чингиз Кайратович Секретарь Букарева Ляззат Турсунбековна Члены комиссии Аскаров Чингис Маратович; Байсынов Асет Ибраймович

Участковая избирательная комиссия № 410

Франция, Париж, Посольство Республики Казахстан во Французской Республике

Председатель комиссии Өтеген Болат Айтайұлы Заместитель председателя Игенсартова Дина Әсетқызы Секретарь Курмангали Алиса Александровна Члены комиссии Рақмет Нұржан Қияседенұлы Мухамбетжанова Зауреш Бахытжановна

Участковая избирательная комиссия № 411

ФРГ, Берлин, Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия

Председатель комиссии Мирзакулов Алмат Наликулович Заместитель председателя Искаков Алтай Жумабекович Секретарь Қамбарбек Адия Ерғазықызы Члены комиссии Каримов Марат Жаныбекович Альжанов Алимбек Адилбекович

Участковая избирательная комиссия № 412

Швейцария, Берн, Посольство Республики Казахстан

в Швейцарской Конфедерации

Председатель комиссии Серикова Диана Ерлановна Заместитель председателя Жангараев Нурмухамед Ахметович Секретарь Макеев Адиль Маратович Члены комиссии Ибраев Марлен Болатбекович Төлеуова Назерке Серікқызы

Участковая избирательная комиссия № 413

США, Вашингтон, Посольство Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки

Председатель комиссии Алимжанов Жансерик Айдынович Заместитель председателя Баймұхамбетов Асқар Талғатұлы Секретарь Мисалимова Жулдыз Жанибековна Члены комиссии Әкім Рауан Азатұлы Мухамедьяров Канат Ерсаинович

Участковая избирательная комиссия № 414

США, Нью-Йорк, Генеральное Консульство

Республики Казахстан в Нью-Йорке

Председатель комиссии Сапарбаев Бакытжан Ахментаевич Заместитель председателя Қарағұлова Дана Нұрланқызы Секретарь Амирова Бакыт Мырзатаевна Члены комиссии Омирзаков Руслан Егизбаевич Туспекова Карина Джамантаевна

Участковая избирательная комиссия № 415

Египет, Каир, Посольство Республики Казахстан в

Арабской Республике Египет

Председатель комиссии Пазилов Кожахмет Бексейтович Заместитель председателя Мусаев Ержан Нурланович Секретарь Барангазиева Раушан Серикбаевна Члены комиссии Джанабилов Олжас Бауыржанович Бокаев Азамат Серикбаевич

Участковая избирательная комиссия № 416

Иран, Тегеран, Посольство Республики Казахстан в

Исламской Республике Иран

Председатель комиссии Бимагамбетов Канат Болатович Заместитель председателя Хайдар Бекмурат Қозыулы Секретарь Мысаканова Салтанат Абдикаликовна Члены комиссии Тауекелов Ерик Еламанович Шамшидин Алмас Абдуллаұлы

Участковая избирательная комиссия № 417

Израиль, Тель-Авив, Посольство Республики Казахстан в Государстве Израиль

Председатель комиссии Джумагулов Алик Сагатович Заместитель председателя Темиргалиев Тимур Меирбекович Секретарь Байменшеева Дана Абдул-Амитовна Члены комиссии Рыскелдиев Талгат Темирханович Устенова Асель Ермековна

Участковая избирательная комиссия № 418

КСА, Эр-Рияд, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия

Председатель комиссии Нурмагамбетов Асылхан Сеилханович Заместитель председателя Жақсымбет Ғалымбек Жарқынбекұлы Секретарь Кадырова Карина Утегеновна Члены комиссии Абдикаримов Ернар Аскаргалиевич Еспанов Турсынгали Еркинович

Участковая избирательная комиссия № 419

Турция, Стамбул, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Стамбуле (Турецкая Республика)

Председатель комиссии Байтемір Серікбол Заместитель председателя Байжанов Жандос Амангельдиевич Секретарь Хамитова Жанаргуль Газидуллаевна Члены комиссии Байгошева Асель Биржановна Абишева Айгуль Абдрахмановна

Участковая избирательная комиссия № 420

Индия, Нью-Дели, Посольство Республики Казахстан в Республике Индии

Председатель комиссии Уалиханов Санжар Оразбаевич Заместитель председателя Сейтбатталов Жанарбек Багдатович Секретарь Баянхан Бижан Члены комиссии Нұрмолда Қайрат Базилжанұлы Шайхов Сырым Мынжасарович

Участковая избирательная комиссия № 421

КНР, Пекин, Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике

Председатель комиссии Рахимов Рахымжан Кайроллаевич Заместитель председателя Токкулов Бауыржан Сериктесович Секретарь Умурзак Ернар Казбекулы Члены комиссии Раимханов Арсен Багланович Камышкенов Аян Байзоллаевич

Участковая избирательная комиссия № 422

Корея, Сеул, Посольство Республики Казахстан в

Республике Корее

Председатель комиссии Мақұлжан Мерей Әметайұлы Заместитель председателя Бекишева Айна Кульмагамбетовна Секретарь Жумагулова Альмира Кайратовна Члены комиссии Кантарбаев Максат Берикович Алтынбай Рахымжан Нұрланұлы

Участковая избирательная комиссия № 423

Малайзия, Куала-Лумпур, Посольство Республики Казахстан в Малайзии

Председатель комиссии Орынбеков Кыран Мархабатович Заместитель председателя Алдажанов Амир Багдатович Секретарь Шотова Айгуль Рамазановна Члены комиссии Шимербаев Алимжан Ержанович Исабекова Акерке Сарсеновна

Участковая избирательная комиссия № 424

Пакистан, Исламабад, Посольство Республики Казахстан

в Исламской Республике Пакистан

Председатель комиссии Тобышаков Олжас Бауыржанович Заместитель председателя Алипбаев Олжас Турарович Секретарь Сахатова Айгуль Мейрашовна Члены комиссии Кабдешев Рахман Кабдешевич Кадекова Жанна Муратовна

Участковая избирательная комиссия № 425

Япония, Токио, Посольство Республики Казахстан в Японии

Председатель комиссии Суюндиков Бакитжан Шарипжанович Заместитель председателя Дисюков Алмас Ерикович Секретарь Бейсенов Куаныш Орынбаевич Члены комиссии Карашев Ануарбек Толеубекович Абулгазиева Гулзат Муратуллаевна

Участковая избирательная комиссия № 426

Азербайджан, Баку, Посольство Республики Казахстан в Азербайджанской Республике

Председатель комиссии Мырзаханов Едиль Жарылкасынович Заместитель председателя Кенжина Анель Дауленовна Секретарь Аманжолова Анар Дюсеновна Члены комиссии Сагимбаев Адилет Кайратович Тыныбеков Бауржан Раимкулович

Участковая избирательная комиссия № 427

Беларусь, Минск, Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь

Председатель комиссии Кизатов Умар Муратович Заместитель председателя Алшинбекова Ажар Кусаиновна Секретарь Жусупбекова Асел Танатхановна Члены комиссии Абдикеров Бекзат Жанабекович Шаканов Самат Казбекович

Участковая избирательная комиссия № 428

Кыргызстан, Бишкек, Посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике

Председатель комиссии Ханалиев Жасулан Рахимбаевич Заместитель председателя Гильманов Нурлан Джанбулатович Секретарь Әділбекқызы Келбет Члены комиссии Атанов Данияр Муратович Әбілда Диляра Бахытқызы

Участковая избирательная комиссия № 429

Россия, Москва, Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

Председатель комиссии Синяговский Александр Сергеевич Заместитель председателя Курманов Дастан Болатович Секретарь Кумисбеков Ерик Талгатович Члены комиссии Фазылова Галия Анатольевна Акимов Султан Калыевич Аманжолов Александр Александрович Ачкасова Светлана Анатольевна

Участковая избирательная комиссия № 430

Туркменистан, Ашхабад, Посольство Республики Казахстан в Туркменистане

Председатель комиссии Уалиев Асет Абилгазинович Заместитель председателя Избасаров Мерей Жасуланович Секретарь Габдулкалиев Маулен Сакенұлы Члены комиссии Темен Әсетхан Ахметұлы Дарибаева Гульсум Амангельдиевна

Участковая избирательная комиссия № 431

Узбекистан, Ташкент, Посольство Республики Казахстан в Республике Узбекистан

Председатель комиссии Сарсенбаев Сержан Конратбаевич Заместитель председателя Пердебеков Сакен Асканбекович Секретарь Джамбербаев Тимур Эдуардович Члены комиссии Нургалиев Нурбек Аскарбекович Турлыбаева Мадина Медетовна

Участковая избирательная комиссия № 432

Украина, Киев, Посольство Республики Казахстан в Украине

Председатель комиссии Катренов Ермек Серикович Заместитель председателя Құрманғалиев Үсен Мұратұлы Секретарь Бегалимов Бауржан Зайкенович Члены комиссии Болсаев Бакыт Амантаевич Алипов Айбол Серикулы

Участковая избирательная комиссия № 433

ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Франкфурт-на-Майне (Федеративная Республика Германия)

Председатель комиссии Әділбаева Майя Озатқызы Заместитель председателя Исабаев Рустем Каликанович Секретарь Кульсеитова Гаухар Мухановна Члены комиссии Мағаз Шынар Қадырбекқызы Сансызбаев Жасұлан Сеилханұлы

Участковая избирательная комиссия № 434

Испания, Мадрид, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Испания

Председатель комиссии Абпасов Куаныш Амангельдиевич Заместитель председателя Абыхан Абылай Берікұлы Секретарь Хасенова Наргуль Габбасовна Члены комиссии Оспанов Алгаш Жангельдыевич Мукитанов Алдиар Асетович

Участковая избирательная комиссия № 435

Польша, Варшава, Посольство Республики Казахстан в Республике Польша

Председатель комиссии Жарилканов Ержан Мынсеитович Заместитель председателя Машиков Берик Толепбергенович Секретарь Әлиев Мерей Серікұлы Члены комиссии Маханов Батыржан Казиханович Әбдіғали Шахкәрім Тлегенұлы

Участковая избирательная комиссия № 436

Таджикистан, Душанбе, Посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан

Председатель комиссии Шалбаев Айдар Есламбекович Заместитель председателя Устенов Адылгазы Толеуханович Секретарь Ахметжанова Айнура Джапарбековна Члены комиссии Кайшентаев Медет Кенжаканович Джанкулов Бекзат Аманбекович

Участковая избирательная комиссия № 437

Чехия, Прага, Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике

Председатель комиссии Раимов Исламбек Джунусчанович Заместитель председателя Қадыр Азамат Аманжолұлы Секретарь Кунанбаева Асель Маратовна Члены комиссии Абыханов Жандос Токашевич Кайдаров Адиль Кайратулы

Участковая избирательная комиссия № 438

ОАЭ, Дубай, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)

Председатель комиссии Досжанов Даурен Нуржанұлы Заместитель председателя Мүтәліп Қаракөз Жақыпбекқызы Секретарь Аманбек Әлнұр Нұрланұлы Члены комиссии Саламат Әбдіжаппар Оспанұлы Зүлфайдар Мұхаммед Ардақұлы

Участковая избирательная комиссия № 439

Армения, Ереван, Посольство Республики Казахстан в Республике Армения

Председатель комиссии Ахметов Алихан Серикович Заместитель председателя Сарыбаев Даурен Кадыркулович Секретарь Джакупова Бакытжан Толеугазовна Члены комиссии Оңғарова Жанар Батыржанқызы Еркинов Аскар Еркинович

Участковая избирательная комиссия № 440

Греция, Афины, Посольство Республики Казахстан в Греческой Республике

Председатель комиссии Омаров Чокан Балтабаевич Заместитель председателя Ерқожа Абылайхан Нұрланұлы Секретарь Қалмағамбет Абылхан Асхатұлы Члены комиссии Жумахметов Бек Канатович Купцов Александр Владимирович

Участковая избирательная комиссия № 441

Грузия, Тбилиси, Посольство Республики Казахстан в Грузии

Председатель комиссии Илюсизов Олжас Анатольевич Заместитель председателя Рақымжан Әнуар Нұғыманұлы Секретарь Тогузов Кумар Женисович Члены комиссии Джайыкбаев Арслан Танатарович Ищанов Даулет Тлеуканович

Участковая избирательная комиссия № 442

Иордания, Амман, Посольство Республики Казахстан

в Иорданском Хашимитском Королевстве

Председатель комиссии Тулендиев Берик Сапаргалиевич Заместитель председателя Раев Олжас Каирбекович Секретарь Жуматов Рустам Манарбекович Члены комиссии Алибаев Аскар Сапарович Конарбаев Ренат Кайратович

Участковая избирательная комиссия № 443

Канада, Оттава, Посольство Республики Казахстан в Канаде

Председатель комиссии Габдыжамалов Нурлан Муратказыевич Заместитель председателя Нурмашев Нурсултан Серикович Секретарь Турарбаева Айгуль Суйкимбековна Члены комиссии Мукашев Касым Абдильдаевич Масалим-би Мухит Едилович

Участковая избирательная комиссия № 444

Катар, Доха, Посольство Республики Казахстан в Государстве Катар

Председатель комиссии Сиражет Мешіт Заместитель председателя Көпбосын Әсел Бақытқызы Секретарь Байжанова Ботагоз Ахдановна Члены комиссии Садыков Олжас Дуйсенбиевич Тулеуов Мейрамбек Орынбасарович

Участковая избирательная комиссия № 445

Монголия, Улан-Батор, Посольство Республики Казахстан в Монголии

Председатель комиссии Жұбаев Рашид Жұмабайұлы Заместитель председателя Окаұлы Нұрлан Секретарь Сейтжанова Зауре Несипжановна Члены комиссии Жанұзақов Дәурен Қалиханұлы Ермекбаева Куралай Ашимхановна

Участковая избирательная комиссия № 446

Нидерланды, Гаага, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов

Председатель комиссии Смаиыл Азат Дулатұлы Заместитель председателя Турарбеков Аян Толеубаевич Секретарь Кашкей Тегі Айман Ермекқызы Члены комиссии Байтореев Алмас Амангельдиевич Абдрахманова Аягоз Ерболаткызы

Участковая избирательная комиссия № 447

ОАЭ, Абу-Даби, Посольство Республики Казахстан

в Объединенных Арабских Эмиратах

Председатель комиссии Жуматаева Шынар Жанабаевна Заместитель председателя Досқожа Мақсат Алмасханұлы Секретарь Бейбіт Кұралай Члены комиссии Абельдинов Мурат Халибекович Уразалиев Руслан Райимович

Участковая избирательная комиссия № 448

Оман, Маскат, Посольство Республики Казахстан в Султанате Оман

Председатель комиссии Есимкулов Нурлан Турлангазиевич Заместитель председателя Омирзак Алмат Ерденович Секретарь Нугербеков Бейбит Куатжанович Члены комиссии Оналбаева Айнагуль Тыныбековна Даурова Асел Тургановна

Участковая избирательная комиссия № 449

Сингапур, Сингапур, Посольство Республики Казахстан в Республике Сингапур

Председатель комиссии Даут Алмас Дулатұлы Заместитель председателя Мейрманов Куаныш Муратович Секретарь Әубәкір Дамир Айбекұлы Члены комиссии Раисова Айгерим Рахатовна Адилов Шынгыс Елеусизбайулы

Участковая избирательная комиссия № 450

Турция, Анкара, Посольство Республики Казахстан в Турецкой Республике

Председатель комиссии Төлепбергени Асқар Төлеубайұлы Заместитель председателя Кубенов Даурен Болатович Секретарь Думшебаева Гульбаршын Маратовна Члены комиссии Ботаканов Еркин Советбекович Жұмабек Ербол Сауыржанұлы Көлбай Аян Мауленбайұлы Бейсенбай Дархан Бауржанұлы Курмангалиева Лаура Байтурсыновна Нуриденова Айгерим Аманбаевна

Участковая избирательная комиссия № 451

Хорватия, Загреб, Посольство Республики Казахстан в Республике Хорватия

Председатель комиссии Биртан Аида Садыковна Заместитель председателя Жензаков Әлиби Оразкенұлы Секретарь Исабай Айқыз Қалмұқанқызы Члены комиссии Дарменова Жанар Оралбаевна Искаков Юрий Юрьевич

Участковая избирательная комиссия № 452

Болгария, София, Посольство Республики Казахстан

в Республике Болгария

Председатель комиссии Амангелдин Руслан Берекеевич Заместитель председателя Азбекова Амина Бахытжановна Секретарь Абдрахманов Арсен Медходович Члены комиссии Мулдагалиев Ади Саматович Тиштенова Аида Тулегеновна

Участковая избирательная комиссия № 453

Таиланд, Бангкок, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Таиланд

Председатель комиссии Рыскулов Жандос Алмасович Заместитель председателя Александров Виталий Русланович Секретарь Шатырбай Аружан Ганикызы Члены комиссии Басболатов Максат Амангелдиулы Ахметов Дамир Муратович

Участковая избирательная комиссия № 454

Россия, Санкт-Петербург, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация)

Председатель комиссии Михно Дмитрий Леонидович Заместитель председателя Бермаганбетова Әлия Серікқызы Секретарь Алимбетов Назар Мусабекович Члены комиссии Есмуханов Жаслан Алтаевич Сарсымбаев Артур Викторович

Участковая избирательная комиссия № 455

Россия, Астрахань, Консульство Республики Казахстан в городе Астрахань

(Российская Федерация)

Председатель комиссии Апижанов Руслан Бегбулатович Заместитель председателя Бекенов Асхан Булатович Секретарь Сыдыкбаев Назар Курмамбекович Члены комиссии Сарсекеева Гульхат Мадатовна Зайреденова Сымбат Қуанышбайқызы

Участковая избирательная комиссия № 456

Россия, Омск, Консульство Республики Казахстан в городе Омске

(Российская Федерация)

Председатель комиссии Қожамбердиев Керім Қуандықұлы Заместитель председателя Тургинбеков Арман Болатович Секретарь Ильясова Акнур Еркешовна Члены комиссии Тлесбаева Гулжан Кусаиновна Пясецкая Людмила Александровна

Участковая избирательная комиссия № 457

Гонконг, Гонконг, Генеральное консульство Республики Казахстан в Гонконге (Специальные административные районы Гонконг и Макао)

Председатель комиссии Досманбетов Бауыржан Бакбергенович Заместитель председателя Маданиятов Самат Амантаевич Секретарь Жақсыбай Ақнұр Жанбобекқызы Члены комиссии Тоқтарова Раушан Кеңесқызы Искакова Дарига Сатыбалдиевна

Участковая избирательная комиссия № 458

КНР, Шанхай, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Шанхае (Китайская Народная Республика)

Председатель комиссии Аккошкаров Нурлан Советулы Заместитель председателя Карабаев Олжас Бакытович Секретарь Мендыбаев Анес Косемович Члены комиссии Касымбеков Арнур Абуович Исабеков Олжас Бауыржанұлы

Участковая избирательная комиссия № 459

КСА, Джидда, Консульство Республики Казахстан в городе Джидда

(Королевство Саудовская Аравия)

Председатель комиссии Коспанов Руслан Тобылович Заместитель председателя Сериков Ерсин Серикович Секретарь Сейілхан Тайыр Сұлтанұлы Члены комиссии Муралиев Алматай Рысалыевич Шахабуддин Нургуль Айтпаевна

Участковая избирательная комиссия № 460

Турция, Анталья, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Анталья (Турецкая Республика)

Председатель комиссии Алдамжаров Азамат Алшимович Заместитель председателя Нарымбаев Султан Нурланович Секретарь Азизова Салтанат Сейдрахманова Члены комиссии Жақсыбай Еділ Ибрагимұлы Абылкасов Азамат Булатович

Участковая избирательная комиссия № 461

Бразилия, Бразилиа, Посольство Республики Казахстан

в Федеративной Республике Бразилия

Председатель комиссии Нурсадыков Дархан Куанышевич Заместитель председателя Кайралиева Алия Болатқызы Секретарь Жумабай Хадиша Члены комиссии Абдреимова Гаухар Сериккалиевна Байгереева Индира Еламановна

Участковая избирательная комиссия № 462

Беларусь, Брест, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Брест (Республика Беларусь)

Председатель комиссии Мәдімәр Мұратбек Сауытбекұлы Заместитель председателя Черкасов Юрий Петрович Секретарь Джазин Жаслан Кенжетайевич Члены комиссии Ктанов Ержан Советкажиевич Бабашев Марлен Ерболович

Участковая избирательная комиссия № 463

Румыния, Бухарест, Посольство Республики Казахстан в Румынии

Председатель комиссии Садуакасов Рауан Серикович Заместитель председателя Маулетова Ботагоз Жаксыбековна Секретарь Сәдібек Рысбек Ұласбекұлы Члены комиссии Талипова Данара Оразгалиевна Омарова Акмарал Орынбасаркызы

Участковая избирательная комиссия № 464

Индонезия, Джакарта, Посольство Республики Казахстан в Республике Индонезия

Председатель комиссии Таңбай Арнұр Темірбекұлы Заместитель председателя Жунусбеков Нурлан Уалиханович Секретарь Акмагамбетов Султан Талгатович Члены комиссии Хайбуллина Айгуль Акимджановна Есенбаев Жандос Аманбаевич

Участковая избирательная комиссия № 465

Россия, а, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Казань (Российская Федерация)

Председатель комиссии Айтбаев Даулет Мукатаевич Заместитель председателя Асанбаева Гаухар Баккожақызы Секретарь Алпысбай Махамбет Аскарулы Члены комиссии Журмухамбетова Сания Булатжановна Дюсенов Асфандияр Максатулы

Участковая избирательная комиссия № 466

Эстония, Таллин, Посольство Республики Казахстан в

Республике Эстония

Председатель комиссии Адильбеков Ануар Кайратович Заместитель председателя Тналинова Лейла Аймурановна Секретарь Кемпирбаева Диляра Галиевна Члены комиссии Жубаниязова Гайни Умирбековна Бухарбаева Айман Нурсаиновна

Участковая избирательная комиссия № 467

Финляндия, Хельсинки, Посольство Республики Казахстан в Финляндской Республике

Председатель комиссии Адильханов Акежан Атабекович Заместитель председателя Рахметов Даурен Нуржанович Секретарь Оторбаева Айсулу Кокумбековна Члены комиссии Мухадиева Жания Акимбековна Кәрімов Нұрлан Барлыбайұлы

Участковая избирательная комиссия № 468

Латвия, Рига, Посольство Республики Казахстан в Республике Латвия

Председатель комиссии Игембаев Токтар Буранбаевич Заместитель председателя Аябов Руслан Амангалиевич Секретарь Тукенов Жигер Жарасович Члены комиссии Нурмахамбетов Ельнур Жандосулы Князбаева Асель Борибаевна

Участковая избирательная комиссия № 469

Словакия, Братислава, Посольство Республики Казахстан в

Словацкой Республике

Председатель комиссии Жолдасов Ұлан Ерғазыұлы Заместитель председателя Кыстаубаев Жан Амангельдович Секретарь Арысова Азиза Навоиевна Члены комиссии Байжуманов Жексен Нуржауович Камалдинов Султан Рашидович

Участковая избирательная комиссия № 470

Марокко, Рабат, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Марокко

Председатель комиссии Ебекенов Марат Уралович Заместитель председателя Туяков Бауыржан Орынбаевич Секретарь Умекова Назира Курманалыевна Члены комиссии Айсагалиева Айна Абдуллаевна Хамидуллин Нурсейл Манапович

Участковая избирательная комиссия № 471

ФРГ, Мюнхен, Генеральное консульство Республики Казахстан

в городе Мюнхен (Федеративная Республика Германия)

Председатель комиссии Мукашев Ерлан Бекежанович Заместитель председателя Тулеуов Даурен Маратович Секретарь Асылбеков Айбек Асылбекулы Члены комиссии Басарова Саида Маратовна Наумова Малика Харесовна

Участковая избирательная комиссия № 472

США, Сан-Франциско, Генеральное консульство Республики Казахстан

в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки)

Председатель комиссии Нурбаева Назира Нуртлеуовна Заместитель председателя Кайназаров Ануарбек Асылмуратович Секретарь Сейдулла Ғабит Жарлқапұлы Члены комиссии Молдакімов Әрсен Қайратұлы Қуанышбекова Қаламқас Қуанышбекқызы

Участковая избирательная комиссия № 473

Ливан, Бейрут, Посольство Республики Казахстан в Ливанской Республике

Председатель комиссии Садыкбеков Ермек Казбекович Заместитель председателя Туреков Дженис Куандыкович Секретарь Бирназарова Меруерт Нурмагамбетовна Члены комиссии Карабеков Галымжан Насипбекович Смаилов Искандер Маратович

Участковая избирательная комиссия № 474

Швеция, Стокгольм, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Швеция

Председатель комиссии Габдуллин Арнур Аскарович Заместитель председателя Искаков Олжан Тургунович Секретарь Абсатаров Азат Сейтомарович Члены комиссии Турсунжанов Абылай Серикович Жумагулов Руслан Сансызбаевич

Участковая избирательная комиссия № 475

Норвегия, Осло, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Норвегия

Председатель комиссии Бектемисов Джанибек Анетович Заместитель председателя Амантай Олжас Бакытжанович Секретарь Сулдебаев Танат Манарбекович Члены комиссии Есенова Аягоз Бауржановна Смагулов Ерлан Каиргельдинович

Участковая избирательная комиссия № 476

Вьетнам, Ханой, Посольство Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам

Председатель комиссии Кененбаева Алима Айнакуловна Заместитель председателя Шуншалинова Гульмира Авайдуллаевна Секретарь Оспан Али Ерланұлы Члены комиссии Абдукаюмов Темур Сапаралиевич Тумыш Этел Қанатқызы

Участковая избирательная комиссия № 477

Молдова, Кишинев, Посольство Республики Казахстан в Республике Молдова

Председатель комиссии Жунусбеков Мирхат Кайратович Заместитель председателя Кабекенов Куан Жалелович Секретарь Мамашева Асель Карибековна Члены комиссии Естеуов Мурат Акжолтайевич Мутаев Малик Жубатурович

Участковая избирательная комиссия № 478

Португалия, Лиссабон, Посольство Республики Казахстан в Португальской Республике

Председатель комиссии Дияров Даурен Кенесович Заместитель председателя Жаппасов Рустем Еркинович Секретарь Шацков Виталий Владимирович Члены комиссии Айнакулов Сергей Бексултанович Гатина Азиза Иршатовна

Участковая избирательная комиссия № 479

Кувейт, Эль-Кувейт, Посольство Республики Казахстан в Государстве Кувейт

Председатель комиссии Волошина Валерия Васильевна Заместитель председателя Оразгожа Елдар Советханулы Секретарь Теипов Абдурасул Алимжанович Члены комиссии Кизаев Талгат Калабайулы Мавленова Улжалгис Бахтияр кизи

Участковая избирательная комиссия № 480

ЮАР, Претория, Посольство Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике

Председатель комиссии Кенжетаев Ануар Алиаскарович Заместитель председателя Коккозов Бахытжан Ерсинович Секретарь Шәріпова Камиля Ануарбековна Члены комиссии Орынбаев Ерлик Куралович Абилов Куаныш Набиуллаевич

Участковая избирательная комиссия № 481

Эфиопия, Аддис-Абеба, Посольство Республики Казахстан в Федеративной

Демократической Республике Эфиопия

Председатель комиссии Туякбаев Ернур Сабырович Заместитель председателя Серік Азамат Қуанышқалиұлы Секретарь Мусабаева Акбота Члены комиссии Сайфулмаликова Рабига Сабытхановна Тлегенов Аманбек Азимбаевич

Участковая избирательная комиссия № 509

ФРГ, Гамбург, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Гамбург (Федеративная Республика Германия)

Председатель комиссии Рогов Денис Игоревич Заместитель председателя Узгельдиева Айгуль Едильбаевна Секретарь Арыстанбеков Нурдаулет Каримбекович Члены комиссии Гарипов Рауль Рустамович Ташқұл Бек Нұржанұлы

Участковая избирательная комиссия № 510

КНР, Сиань, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Сиань (Китайская Народная Республика)

Председатель комиссии Исаев Абай Бакытсултанович Заместитель председателя Алиев Куат Сайлаубаевич Секретарь Сембекова Анжелика Сериковна Члены комиссии Ибрагимов Берик Примкулович Сагындыков Эльдар Аскарович

Участковая избирательная комиссия № 511

Кипр, Никосия, Посольство Республики Казахстан в Республике Кипр

Председатель комиссии Айнекбаев Руслан Айдарович Заместитель председателя Сагымбекова Зауреш Тлеубердиевна Секретарь Бақтығазы Азамат Қанағатұлы Члены комиссии Әубәкір Әсима Измаханов Инсар Ерғалиұлы

Участковая избирательная комиссия № 512

Турция, Измир, Генеральное Консульство Республики Казахстан

в городе Измир (Турецкая Республика)