Cформированы участковые комиссии за рубежом для выборов депутатов Курултая
В целях обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса Министерство иностранных дел Республики Казахстан проинформировало о составе, месте нахождения и графике работы участковых избирательных комиссий, образованных для организации голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года, передает Kazinform.
Участковые избирательные комиссии формируются в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», Указом Президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года № 1338 «О назначении выборов депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года», а также постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 1 июля 2026 года № 26/41 «Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года».
Отдельное внимание уделяется организации голосования казахстанских граждан, находящихся за рубежом: для этого при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Казахстан в иностранных государствах создаются соответствующие участковые избирательные комиссии.
Ниже прилагается состав участковых избирательных комиссий, образованных при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах:
Состав участковых избирательных комиссий при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах
Участковая избирательная комиссия № 404
Австрия, Вена, Посольство Республики Казахстан в Австрии
|
Председатель комиссии
|
Ибраев Максат Махсутұлы
|
Заместитель председателя
|
Малаев Кайрат Бауржанович
|
Секретарь
|
Касимова Алуа Нурлановна
|
Члены комиссии
|
Фазылова Анар Камидуллаевна; Қамбарбек Абай Бауыржанұлы
|
Участковая избирательная комиссия № 405
Бельгия, Брюссель, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгии
|
Председатель комиссии
|
Сауранбай Мұрагер Амангелдіұлы
|
Заместитель председателя
|
Уразбаев Арман Бауржанович
|
Секретарь
|
Тулеуова Куляш Шавкатовна
|
Члены комиссии
|
Дуйсебеков Саламат Турсыналыулы; Нургалиев Рахат Агыбаевич
|
Участковая избирательная комиссия № 406
Литва, Вильнюс, Посольство Республики Казахстан в Республике Литве
|
Председатель комиссии
|
Мурзалин Жанбулат Ибраймович
|
Заместитель председателя
|
Оразгалиева Малика Алибековна
|
Секретарь
|
Оразбаева Назгуль Жуматаевна
|
Члены комиссии
|
Тайкулакова Гульфайруз Талтусовна; Келекенов Алмаз Талаптанович
Участковая избирательная комиссия № 407
Венгрия, Будапешт, Посольство Республики Казахстан в Венгрии
|
Председатель комиссии
|
Камбаров Кайрат Усенович
|
Заместитель председателя
|
Жаңабай Самат Қуанышбекұлы
|
Секретарь
|
Аскаров Марат Ерболатович
|
Члены комиссии
|
Сугуров Ерлан Маратович; Садыкулова Бахыт Тулеужановна
Участковая избирательная комиссия № 408
Великобритания, Лондон, Посольство Республики Казахстан
в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
|
Председатель комиссии
|
Искаков Данияр Жумабекович
|
Заместитель председателя
|
Куандыков Мерей Кадыргазиевич
|
Секретарь
|
Жунусова Жанна Боранбаевна
|
Члены комиссии
|
Кенжебаев Улукбек Серикович; Капышов Тлек Канатович
Участковая избирательная комиссия № 409
Италия, Рим, Посольство Республики Казахстан в Республике Италии
|
Председатель комиссии
|
Абдухалыкова Ботагоз Фархатовна
|
Заместитель председателя
|
Альбиев Чингиз Кайратович
|
Секретарь
|
Букарева Ляззат Турсунбековна
|
Члены комиссии
|
Аскаров Чингис Маратович; Байсынов Асет Ибраймович
Участковая избирательная комиссия № 410
Франция, Париж, Посольство Республики Казахстан во Французской Республике
|
Председатель комиссии
|
Өтеген Болат Айтайұлы
|
Заместитель председателя
|
Игенсартова Дина Әсетқызы
|
Секретарь
|
Курмангали Алиса Александровна
|
Члены комиссии
|
Рақмет Нұржан Қияседенұлы
|
Мухамбетжанова Зауреш Бахытжановна
Участковая избирательная комиссия № 411
ФРГ, Берлин, Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия
|
Председатель комиссии
|
Мирзакулов Алмат Наликулович
|
Заместитель председателя
|
Искаков Алтай Жумабекович
|
Секретарь
|
Қамбарбек Адия Ерғазықызы
|
Члены комиссии
|
Каримов Марат Жаныбекович
|
Альжанов Алимбек Адилбекович
Участковая избирательная комиссия № 412
Швейцария, Берн, Посольство Республики Казахстан
в Швейцарской Конфедерации
|
Председатель комиссии
|
Серикова Диана Ерлановна
|
Заместитель председателя
|
Жангараев Нурмухамед Ахметович
|
Секретарь
|
Макеев Адиль Маратович
|
Члены комиссии
|
Ибраев Марлен Болатбекович
|
Төлеуова Назерке Серікқызы
Участковая избирательная комиссия № 413
США, Вашингтон, Посольство Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки
|
Председатель комиссии
|
Алимжанов Жансерик Айдынович
|
Заместитель председателя
|
Баймұхамбетов Асқар Талғатұлы
|
Секретарь
|
Мисалимова Жулдыз Жанибековна
|
Члены комиссии
|
Әкім Рауан Азатұлы
|
Мухамедьяров Канат Ерсаинович
Участковая избирательная комиссия № 414
США, Нью-Йорк, Генеральное Консульство
Республики Казахстан в Нью-Йорке
|
Председатель комиссии
|
Сапарбаев Бакытжан Ахментаевич
|
Заместитель председателя
|
Қарағұлова Дана Нұрланқызы
|
Секретарь
|
Амирова Бакыт Мырзатаевна
|
Члены комиссии
|
Омирзаков Руслан Егизбаевич
|
Туспекова Карина Джамантаевна
Участковая избирательная комиссия № 415
Египет, Каир, Посольство Республики Казахстан в
Арабской Республике Египет
|
Председатель комиссии
|
Пазилов Кожахмет Бексейтович
|
Заместитель председателя
|
Мусаев Ержан Нурланович
|
Секретарь
|
Барангазиева Раушан Серикбаевна
|
Члены комиссии
|
Джанабилов Олжас Бауыржанович
|
Бокаев Азамат Серикбаевич
Участковая избирательная комиссия № 416
Иран, Тегеран, Посольство Республики Казахстан в
Исламской Республике Иран
|
Председатель комиссии
|
Бимагамбетов Канат Болатович
|
Заместитель председателя
|
Хайдар Бекмурат Қозыулы
|
Секретарь
|
Мысаканова Салтанат Абдикаликовна
|
Члены комиссии
|
Тауекелов Ерик Еламанович
|
Шамшидин Алмас Абдуллаұлы
Участковая избирательная комиссия № 417
Израиль, Тель-Авив, Посольство Республики Казахстан в Государстве Израиль
|
Председатель комиссии
|
Джумагулов Алик Сагатович
|
Заместитель председателя
|
Темиргалиев Тимур Меирбекович
|
Секретарь
|
Байменшеева Дана Абдул-Амитовна
|
Члены комиссии
|
Рыскелдиев Талгат Темирханович
|
Устенова Асель Ермековна
Участковая избирательная комиссия № 418
КСА, Эр-Рияд, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия
|
Председатель комиссии
|
Нурмагамбетов Асылхан Сеилханович
|
Заместитель председателя
|
Жақсымбет Ғалымбек Жарқынбекұлы
|
Секретарь
|
Кадырова Карина Утегеновна
|
Члены комиссии
|
Абдикаримов Ернар Аскаргалиевич
|
Еспанов Турсынгали Еркинович
Участковая избирательная комиссия № 419
Турция, Стамбул, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Стамбуле (Турецкая Республика)
|
Председатель комиссии
|
Байтемір Серікбол
|
Заместитель председателя
|
Байжанов Жандос Амангельдиевич
|
Секретарь
|
Хамитова Жанаргуль Газидуллаевна
|
Члены комиссии
|
Байгошева Асель Биржановна
|
Абишева Айгуль Абдрахмановна
Участковая избирательная комиссия № 420
Индия, Нью-Дели, Посольство Республики Казахстан в Республике Индии
|
Председатель комиссии
|
Уалиханов Санжар Оразбаевич
|
Заместитель председателя
|
Сейтбатталов Жанарбек Багдатович
|
Секретарь
|
Баянхан Бижан
|
Члены комиссии
|
Нұрмолда Қайрат Базилжанұлы
|
Шайхов Сырым Мынжасарович
Участковая избирательная комиссия № 421
КНР, Пекин, Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике
|
Председатель комиссии
|
Рахимов Рахымжан Кайроллаевич
|
Заместитель председателя
|
Токкулов Бауыржан Сериктесович
|
Секретарь
|
Умурзак Ернар Казбекулы
|
Члены комиссии
|
Раимханов Арсен Багланович
|
Камышкенов Аян Байзоллаевич
Участковая избирательная комиссия № 422
Корея, Сеул, Посольство Республики Казахстан в
Республике Корее
|
Председатель комиссии
|
Мақұлжан Мерей Әметайұлы
|
Заместитель председателя
|
Бекишева Айна Кульмагамбетовна
|
Секретарь
|
Жумагулова Альмира Кайратовна
|
Члены комиссии
|
Кантарбаев Максат Берикович
|
Алтынбай Рахымжан Нұрланұлы
Участковая избирательная комиссия № 423
Малайзия, Куала-Лумпур, Посольство Республики Казахстан в Малайзии
|
Председатель комиссии
|
Орынбеков Кыран Мархабатович
|
Заместитель председателя
|
Алдажанов Амир Багдатович
|
Секретарь
|
Шотова Айгуль Рамазановна
|
Члены комиссии
|
Шимербаев Алимжан Ержанович
|
Исабекова Акерке Сарсеновна
Участковая избирательная комиссия № 424
Пакистан, Исламабад, Посольство Республики Казахстан
в Исламской Республике Пакистан
|
Председатель комиссии
|
Тобышаков Олжас Бауыржанович
|
Заместитель председателя
|
Алипбаев Олжас Турарович
|
Секретарь
|
Сахатова Айгуль Мейрашовна
|
Члены комиссии
|
Кабдешев Рахман Кабдешевич
|
Кадекова Жанна Муратовна
Участковая избирательная комиссия № 425
Япония, Токио, Посольство Республики Казахстан в Японии
|
Председатель комиссии
|
Суюндиков Бакитжан Шарипжанович
|
Заместитель председателя
|
Дисюков Алмас Ерикович
|
Секретарь
|
Бейсенов Куаныш Орынбаевич
|
Члены комиссии
|
Карашев Ануарбек Толеубекович
|
Абулгазиева Гулзат Муратуллаевна
Участковая избирательная комиссия № 426
Азербайджан, Баку, Посольство Республики Казахстан в Азербайджанской Республике
|
Председатель комиссии
|
Мырзаханов Едиль Жарылкасынович
|
Заместитель председателя
|
Кенжина Анель Дауленовна
|
Секретарь
|
Аманжолова Анар Дюсеновна
|
Члены комиссии
|
Сагимбаев Адилет Кайратович
|
Тыныбеков Бауржан Раимкулович
Участковая избирательная комиссия № 427
Беларусь, Минск, Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь
|
Председатель комиссии
|
Кизатов Умар Муратович
|
Заместитель председателя
|
Алшинбекова Ажар Кусаиновна
|
Секретарь
|
Жусупбекова Асел Танатхановна
|
Члены комиссии
|
Абдикеров Бекзат Жанабекович
|
Шаканов Самат Казбекович
Участковая избирательная комиссия № 428
Кыргызстан, Бишкек, Посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике
|
Председатель комиссии
|
Ханалиев Жасулан Рахимбаевич
|
Заместитель председателя
|
Гильманов Нурлан Джанбулатович
|
Секретарь
|
Әділбекқызы Келбет
|
Члены комиссии
|
Атанов Данияр Муратович
|
Әбілда Диляра Бахытқызы
Участковая избирательная комиссия № 429
Россия, Москва, Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации
|
Председатель комиссии
|
Синяговский Александр Сергеевич
|
Заместитель председателя
|
Курманов Дастан Болатович
|
Секретарь
|
Кумисбеков Ерик Талгатович
|
Члены комиссии
|
Фазылова Галия Анатольевна
|
Акимов Султан Калыевич
|
Аманжолов Александр Александрович
|
Ачкасова Светлана Анатольевна
Участковая избирательная комиссия № 430
Туркменистан, Ашхабад, Посольство Республики Казахстан в Туркменистане
|
Председатель комиссии
|
Уалиев Асет Абилгазинович
|
Заместитель председателя
|
Избасаров Мерей Жасуланович
|
Секретарь
|
Габдулкалиев Маулен Сакенұлы
|
Члены комиссии
|
Темен Әсетхан Ахметұлы
|
Дарибаева Гульсум Амангельдиевна
Участковая избирательная комиссия № 431
Узбекистан, Ташкент, Посольство Республики Казахстан в Республике Узбекистан
|
Председатель комиссии
|
Сарсенбаев Сержан Конратбаевич
|
Заместитель председателя
|
Пердебеков Сакен Асканбекович
|
Секретарь
|
Джамбербаев Тимур Эдуардович
|
Члены комиссии
|
Нургалиев Нурбек Аскарбекович
|
Турлыбаева Мадина Медетовна
Участковая избирательная комиссия № 432
Украина, Киев, Посольство Республики Казахстан в Украине
|
Председатель комиссии
|
Катренов Ермек Серикович
|
Заместитель председателя
|
Құрманғалиев Үсен Мұратұлы
|
Секретарь
|
Бегалимов Бауржан Зайкенович
|
Члены комиссии
|
Болсаев Бакыт Амантаевич
|
Алипов Айбол Серикулы
Участковая избирательная комиссия № 433
ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Франкфурт-на-Майне (Федеративная Республика Германия)
|
Председатель комиссии
|
Әділбаева Майя Озатқызы
|
Заместитель председателя
|
Исабаев Рустем Каликанович
|
Секретарь
|
Кульсеитова Гаухар Мухановна
|
Члены комиссии
|
Мағаз Шынар Қадырбекқызы
|
Сансызбаев Жасұлан Сеилханұлы
Участковая избирательная комиссия № 434
Испания, Мадрид, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Испания
|
Председатель комиссии
|
Абпасов Куаныш Амангельдиевич
|
Заместитель председателя
|
Абыхан Абылай Берікұлы
|
Секретарь
|
Хасенова Наргуль Габбасовна
|
Члены комиссии
|
Оспанов Алгаш Жангельдыевич
|
Мукитанов Алдиар Асетович
Участковая избирательная комиссия № 435
Польша, Варшава, Посольство Республики Казахстан в Республике Польша
|
Председатель комиссии
|
Жарилканов Ержан Мынсеитович
|
Заместитель председателя
|
Машиков Берик Толепбергенович
|
Секретарь
|
Әлиев Мерей Серікұлы
|
Члены комиссии
|
Маханов Батыржан Казиханович
|
Әбдіғали Шахкәрім Тлегенұлы
Участковая избирательная комиссия № 436
Таджикистан, Душанбе, Посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан
|
Председатель комиссии
|
Шалбаев Айдар Есламбекович
|
Заместитель председателя
|
Устенов Адылгазы Толеуханович
|
Секретарь
|
Ахметжанова Айнура Джапарбековна
|
Члены комиссии
|
Кайшентаев Медет Кенжаканович
|
Джанкулов Бекзат Аманбекович
Участковая избирательная комиссия № 437
Чехия, Прага, Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике
|
Председатель комиссии
|
Раимов Исламбек Джунусчанович
|
Заместитель председателя
|
Қадыр Азамат Аманжолұлы
|
Секретарь
|
Кунанбаева Асель Маратовна
|
Члены комиссии
|
Абыханов Жандос Токашевич
|
Кайдаров Адиль Кайратулы
Участковая избирательная комиссия № 438
ОАЭ, Дубай, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)
|
Председатель комиссии
|
Досжанов Даурен Нуржанұлы
|
Заместитель председателя
|
Мүтәліп Қаракөз Жақыпбекқызы
|
Секретарь
|
Аманбек Әлнұр Нұрланұлы
|
Члены комиссии
|
Саламат Әбдіжаппар Оспанұлы
|
Зүлфайдар Мұхаммед Ардақұлы
Участковая избирательная комиссия № 439
Армения, Ереван, Посольство Республики Казахстан в Республике Армения
|
Председатель комиссии
|
Ахметов Алихан Серикович
|
Заместитель председателя
|
Сарыбаев Даурен Кадыркулович
|
Секретарь
|
Джакупова Бакытжан Толеугазовна
|
Члены комиссии
|
Оңғарова Жанар Батыржанқызы
|
Еркинов Аскар Еркинович
Участковая избирательная комиссия № 440
Греция, Афины, Посольство Республики Казахстан в Греческой Республике
|
Председатель комиссии
|
Омаров Чокан Балтабаевич
|
Заместитель председателя
|
Ерқожа Абылайхан Нұрланұлы
|
Секретарь
|
Қалмағамбет Абылхан Асхатұлы
|
Члены комиссии
|
Жумахметов Бек Канатович
|
Купцов Александр Владимирович
Участковая избирательная комиссия № 441
Грузия, Тбилиси, Посольство Республики Казахстан в Грузии
|
Председатель комиссии
|
Илюсизов Олжас Анатольевич
|
Заместитель председателя
|
Рақымжан Әнуар Нұғыманұлы
|
Секретарь
|
Тогузов Кумар Женисович
|
Члены комиссии
|
Джайыкбаев Арслан Танатарович
|
Ищанов Даулет Тлеуканович
Участковая избирательная комиссия № 442
Иордания, Амман, Посольство Республики Казахстан
в Иорданском Хашимитском Королевстве
|
Председатель комиссии
|
Тулендиев Берик Сапаргалиевич
|
Заместитель председателя
|
Раев Олжас Каирбекович
|
Секретарь
|
Жуматов Рустам Манарбекович
|
Члены комиссии
|
Алибаев Аскар Сапарович
|
Конарбаев Ренат Кайратович
Участковая избирательная комиссия № 443
Канада, Оттава, Посольство Республики Казахстан в Канаде
|
Председатель комиссии
|
Габдыжамалов Нурлан Муратказыевич
|
Заместитель председателя
|
Нурмашев Нурсултан Серикович
|
Секретарь
|
Турарбаева Айгуль Суйкимбековна
|
Члены комиссии
|
Мукашев Касым Абдильдаевич
|
Масалим-би Мухит Едилович
Участковая избирательная комиссия № 444
Катар, Доха, Посольство Республики Казахстан в Государстве Катар
|
Председатель комиссии
|
Сиражет Мешіт
|
Заместитель председателя
|
Көпбосын Әсел Бақытқызы
|
Секретарь
|
Байжанова Ботагоз Ахдановна
|
Члены комиссии
|
Садыков Олжас Дуйсенбиевич
|
Тулеуов Мейрамбек Орынбасарович
Участковая избирательная комиссия № 445
Монголия, Улан-Батор, Посольство Республики Казахстан в Монголии
|
Председатель комиссии
|
Жұбаев Рашид Жұмабайұлы
|
Заместитель председателя
|
Окаұлы Нұрлан
|
Секретарь
|
Сейтжанова Зауре Несипжановна
|
Члены комиссии
|
Жанұзақов Дәурен Қалиханұлы
|
Ермекбаева Куралай Ашимхановна
Участковая избирательная комиссия № 446
Нидерланды, Гаага, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов
|
Председатель комиссии
|
Смаиыл Азат Дулатұлы
|
Заместитель председателя
|
Турарбеков Аян Толеубаевич
|
Секретарь
|
Кашкей Тегі Айман Ермекқызы
|
Члены комиссии
|
Байтореев Алмас Амангельдиевич
|
Абдрахманова Аягоз Ерболаткызы
Участковая избирательная комиссия № 447
ОАЭ, Абу-Даби, Посольство Республики Казахстан
в Объединенных Арабских Эмиратах
|
Председатель комиссии
|
Жуматаева Шынар Жанабаевна
|
Заместитель председателя
|
Досқожа Мақсат Алмасханұлы
|
Секретарь
|
Бейбіт Кұралай
|
Члены комиссии
|
Абельдинов Мурат Халибекович
|
Уразалиев Руслан Райимович
Участковая избирательная комиссия № 448
Оман, Маскат, Посольство Республики Казахстан в Султанате Оман
|
Председатель комиссии
|
Есимкулов Нурлан Турлангазиевич
|
Заместитель председателя
|
Омирзак Алмат Ерденович
|
Секретарь
|
Нугербеков Бейбит Куатжанович
|
Члены комиссии
|
Оналбаева Айнагуль Тыныбековна
|
Даурова Асел Тургановна
Участковая избирательная комиссия № 449
Сингапур, Сингапур, Посольство Республики Казахстан в Республике Сингапур
|
Председатель комиссии
|
Даут Алмас Дулатұлы
|
Заместитель председателя
|
Мейрманов Куаныш Муратович
|
Секретарь
|
Әубәкір Дамир Айбекұлы
|
Члены комиссии
|
Раисова Айгерим Рахатовна
|
Адилов Шынгыс Елеусизбайулы
Участковая избирательная комиссия № 450
Турция, Анкара, Посольство Республики Казахстан в Турецкой Республике
|
Председатель комиссии
|
Төлепбергени Асқар Төлеубайұлы
|
Заместитель председателя
|
Кубенов Даурен Болатович
|
Секретарь
|
Думшебаева Гульбаршын Маратовна
|
Члены комиссии
|
Ботаканов Еркин Советбекович
|
Жұмабек Ербол Сауыржанұлы
|
Көлбай Аян Мауленбайұлы
|
Бейсенбай Дархан Бауржанұлы
|
Курмангалиева Лаура Байтурсыновна
|
Нуриденова Айгерим Аманбаевна
Участковая избирательная комиссия № 451
Хорватия, Загреб, Посольство Республики Казахстан в Республике Хорватия
|
Председатель комиссии
|
Биртан Аида Садыковна
|
Заместитель председателя
|
Жензаков Әлиби Оразкенұлы
|
Секретарь
|
Исабай Айқыз Қалмұқанқызы
|
Члены комиссии
|
Дарменова Жанар Оралбаевна
|
Искаков Юрий Юрьевич
Участковая избирательная комиссия № 452
Болгария, София, Посольство Республики Казахстан
в Республике Болгария
|
Председатель комиссии
|
Амангелдин Руслан Берекеевич
|
Заместитель председателя
|
Азбекова Амина Бахытжановна
|
Секретарь
|
Абдрахманов Арсен Медходович
|
Члены комиссии
|
Мулдагалиев Ади Саматович
|
Тиштенова Аида Тулегеновна
Участковая избирательная комиссия № 453
Таиланд, Бангкок, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Таиланд
|
Председатель комиссии
|
Рыскулов Жандос Алмасович
|
Заместитель председателя
|
Александров Виталий Русланович
|
Секретарь
|
Шатырбай Аружан Ганикызы
|
Члены комиссии
|
Басболатов Максат Амангелдиулы
|
Ахметов Дамир Муратович
Участковая избирательная комиссия № 454
Россия, Санкт-Петербург, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация)
|
Председатель комиссии
|
Михно Дмитрий Леонидович
|
Заместитель председателя
|
Бермаганбетова Әлия Серікқызы
|
Секретарь
|
Алимбетов Назар Мусабекович
|
Члены комиссии
|
Есмуханов Жаслан Алтаевич
|
Сарсымбаев Артур Викторович
Участковая избирательная комиссия № 455
Россия, Астрахань, Консульство Республики Казахстан в городе Астрахань
(Российская Федерация)
|
Председатель комиссии
|
Апижанов Руслан Бегбулатович
|
Заместитель председателя
|
Бекенов Асхан Булатович
|
Секретарь
|
Сыдыкбаев Назар Курмамбекович
|
Члены комиссии
|
Сарсекеева Гульхат Мадатовна
|
Зайреденова Сымбат Қуанышбайқызы
Участковая избирательная комиссия № 456
Россия, Омск, Консульство Республики Казахстан в городе Омске
(Российская Федерация)
|
Председатель комиссии
|
Қожамбердиев Керім Қуандықұлы
|
Заместитель председателя
|
Тургинбеков Арман Болатович
|
Секретарь
|
Ильясова Акнур Еркешовна
|
Члены комиссии
|
Тлесбаева Гулжан Кусаиновна
|
Пясецкая Людмила Александровна
Участковая избирательная комиссия № 457
Гонконг, Гонконг, Генеральное консульство Республики Казахстан в Гонконге (Специальные административные районы Гонконг и Макао)
|
Председатель комиссии
|
Досманбетов Бауыржан Бакбергенович
|
Заместитель председателя
|
Маданиятов Самат Амантаевич
|
Секретарь
|
Жақсыбай Ақнұр Жанбобекқызы
|
Члены комиссии
|
Тоқтарова Раушан Кеңесқызы
|
Искакова Дарига Сатыбалдиевна
Участковая избирательная комиссия № 458
КНР, Шанхай, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Шанхае (Китайская Народная Республика)
|
Председатель комиссии
|
Аккошкаров Нурлан Советулы
|
Заместитель председателя
|
Карабаев Олжас Бакытович
|
Секретарь
|
Мендыбаев Анес Косемович
|
Члены комиссии
|
Касымбеков Арнур Абуович
|
Исабеков Олжас Бауыржанұлы
Участковая избирательная комиссия № 459
КСА, Джидда, Консульство Республики Казахстан в городе Джидда
(Королевство Саудовская Аравия)
|
Председатель комиссии
|
Коспанов Руслан Тобылович
|
Заместитель председателя
|
Сериков Ерсин Серикович
|
Секретарь
|
Сейілхан Тайыр Сұлтанұлы
|
Члены комиссии
|
Муралиев Алматай Рысалыевич
|
Шахабуддин Нургуль Айтпаевна
Участковая избирательная комиссия № 460
Турция, Анталья, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Анталья (Турецкая Республика)
|
Председатель комиссии
|
Алдамжаров Азамат Алшимович
|
Заместитель председателя
|
Нарымбаев Султан Нурланович
|
Секретарь
|
Азизова Салтанат Сейдрахманова
|
Члены комиссии
|
Жақсыбай Еділ Ибрагимұлы
|
Абылкасов Азамат Булатович
Участковая избирательная комиссия № 461
Бразилия, Бразилиа, Посольство Республики Казахстан
в Федеративной Республике Бразилия
|
Председатель комиссии
|
Нурсадыков Дархан Куанышевич
|
Заместитель председателя
|
Кайралиева Алия Болатқызы
|
Секретарь
|
Жумабай Хадиша
|
Члены комиссии
|
Абдреимова Гаухар Сериккалиевна
|
Байгереева Индира Еламановна
Участковая избирательная комиссия № 462
Беларусь, Брест, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Брест (Республика Беларусь)
|
Председатель комиссии
|
Мәдімәр Мұратбек Сауытбекұлы
|
Заместитель председателя
|
Черкасов Юрий Петрович
|
Секретарь
|
Джазин Жаслан Кенжетайевич
|
Члены комиссии
|
Ктанов Ержан Советкажиевич
|
Бабашев Марлен Ерболович
Участковая избирательная комиссия № 463
Румыния, Бухарест, Посольство Республики Казахстан в Румынии
|
Председатель комиссии
|
Садуакасов Рауан Серикович
|
Заместитель председателя
|
Маулетова Ботагоз Жаксыбековна
|
Секретарь
|
Сәдібек Рысбек Ұласбекұлы
|
Члены комиссии
|
Талипова Данара Оразгалиевна
|
Омарова Акмарал Орынбасаркызы
Участковая избирательная комиссия № 464
Индонезия, Джакарта, Посольство Республики Казахстан в Республике Индонезия
|
Председатель комиссии
|
Таңбай Арнұр Темірбекұлы
|
Заместитель председателя
|
Жунусбеков Нурлан Уалиханович
|
Секретарь
|
Акмагамбетов Султан Талгатович
|
Члены комиссии
|
Хайбуллина Айгуль Акимджановна
|
Есенбаев Жандос Аманбаевич
Участковая избирательная комиссия № 465
Россия, а, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Казань (Российская Федерация)
|
Председатель комиссии
|
Айтбаев Даулет Мукатаевич
|
Заместитель председателя
|
Асанбаева Гаухар Баккожақызы
|
Секретарь
|
Алпысбай Махамбет Аскарулы
|
Члены комиссии
|
Журмухамбетова Сания Булатжановна
|
Дюсенов Асфандияр Максатулы
Участковая избирательная комиссия № 466
Эстония, Таллин, Посольство Республики Казахстан в
Республике Эстония
|
Председатель комиссии
|
Адильбеков Ануар Кайратович
|
Заместитель председателя
|
Тналинова Лейла Аймурановна
|
Секретарь
|
Кемпирбаева Диляра Галиевна
|
Члены комиссии
|
Жубаниязова Гайни Умирбековна
|
Бухарбаева Айман Нурсаиновна
Участковая избирательная комиссия № 467
Финляндия, Хельсинки, Посольство Республики Казахстан в Финляндской Республике
|
Председатель комиссии
|
Адильханов Акежан Атабекович
|
Заместитель председателя
|
Рахметов Даурен Нуржанович
|
Секретарь
|
Оторбаева Айсулу Кокумбековна
|
Члены комиссии
|
Мухадиева Жания Акимбековна
|
Кәрімов Нұрлан Барлыбайұлы
Участковая избирательная комиссия № 468
Латвия, Рига, Посольство Республики Казахстан в Республике Латвия
|
Председатель комиссии
|
Игембаев Токтар Буранбаевич
|
Заместитель председателя
|
Аябов Руслан Амангалиевич
|
Секретарь
|
Тукенов Жигер Жарасович
|
Члены комиссии
|
Нурмахамбетов Ельнур Жандосулы
|
Князбаева Асель Борибаевна
Участковая избирательная комиссия № 469
Словакия, Братислава, Посольство Республики Казахстан в
Словацкой Республике
|
Председатель комиссии
|
Жолдасов Ұлан Ерғазыұлы
|
Заместитель председателя
|
Кыстаубаев Жан Амангельдович
|
Секретарь
|
Арысова Азиза Навоиевна
|
Члены комиссии
|
Байжуманов Жексен Нуржауович
|
Камалдинов Султан Рашидович
Участковая избирательная комиссия № 470
Марокко, Рабат, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Марокко
|
Председатель комиссии
|
Ебекенов Марат Уралович
|
Заместитель председателя
|
Туяков Бауыржан Орынбаевич
|
Секретарь
|
Умекова Назира Курманалыевна
|
Члены комиссии
|
Айсагалиева Айна Абдуллаевна
|
Хамидуллин Нурсейл Манапович
Участковая избирательная комиссия № 471
ФРГ, Мюнхен, Генеральное консульство Республики Казахстан
в городе Мюнхен (Федеративная Республика Германия)
|
Председатель комиссии
|
Мукашев Ерлан Бекежанович
|
Заместитель председателя
|
Тулеуов Даурен Маратович
|
Секретарь
|
Асылбеков Айбек Асылбекулы
|
Члены комиссии
|
Басарова Саида Маратовна
|
Наумова Малика Харесовна
Участковая избирательная комиссия № 472
США, Сан-Франциско, Генеральное консульство Республики Казахстан
в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки)
|
Председатель комиссии
|
Нурбаева Назира Нуртлеуовна
|
Заместитель председателя
|
Кайназаров Ануарбек Асылмуратович
|
Секретарь
|
Сейдулла Ғабит Жарлқапұлы
|
Члены комиссии
|
Молдакімов Әрсен Қайратұлы
|
Қуанышбекова Қаламқас Қуанышбекқызы
Участковая избирательная комиссия № 473
Ливан, Бейрут, Посольство Республики Казахстан в Ливанской Республике
|
Председатель комиссии
|
Садыкбеков Ермек Казбекович
|
Заместитель председателя
|
Туреков Дженис Куандыкович
|
Секретарь
|
Бирназарова Меруерт Нурмагамбетовна
|
Члены комиссии
|
Карабеков Галымжан Насипбекович
|
Смаилов Искандер Маратович
Участковая избирательная комиссия № 474
Швеция, Стокгольм, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Швеция
|
Председатель комиссии
|
Габдуллин Арнур Аскарович
|
Заместитель председателя
|
Искаков Олжан Тургунович
|
Секретарь
|
Абсатаров Азат Сейтомарович
|
Члены комиссии
|
Турсунжанов Абылай Серикович
|
Жумагулов Руслан Сансызбаевич
Участковая избирательная комиссия № 475
Норвегия, Осло, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Норвегия
|
Председатель комиссии
|
Бектемисов Джанибек Анетович
|
Заместитель председателя
|
Амантай Олжас Бакытжанович
|
Секретарь
|
Сулдебаев Танат Манарбекович
|
Члены комиссии
|
Есенова Аягоз Бауржановна
|
Смагулов Ерлан Каиргельдинович
Участковая избирательная комиссия № 476
Вьетнам, Ханой, Посольство Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам
|
Председатель комиссии
|
Кененбаева Алима Айнакуловна
|
Заместитель председателя
|
Шуншалинова Гульмира Авайдуллаевна
|
Секретарь
|
Оспан Али Ерланұлы
|
Члены комиссии
|
Абдукаюмов Темур Сапаралиевич
|
Тумыш Этел Қанатқызы
Участковая избирательная комиссия № 477
Молдова, Кишинев, Посольство Республики Казахстан в Республике Молдова
|
Председатель комиссии
|
Жунусбеков Мирхат Кайратович
|
Заместитель председателя
|
Кабекенов Куан Жалелович
|
Секретарь
|
Мамашева Асель Карибековна
|
Члены комиссии
|
Естеуов Мурат Акжолтайевич
|
Мутаев Малик Жубатурович
Участковая избирательная комиссия № 478
Португалия, Лиссабон, Посольство Республики Казахстан в Португальской Республике
|
Председатель комиссии
|
Дияров Даурен Кенесович
|
Заместитель председателя
|
Жаппасов Рустем Еркинович
|
Секретарь
|
Шацков Виталий Владимирович
|
Члены комиссии
|
Айнакулов Сергей Бексултанович
|
Гатина Азиза Иршатовна
Участковая избирательная комиссия № 479
Кувейт, Эль-Кувейт, Посольство Республики Казахстан в Государстве Кувейт
|
Председатель комиссии
|
Волошина Валерия Васильевна
|
Заместитель председателя
|
Оразгожа Елдар Советханулы
|
Секретарь
|
Теипов Абдурасул Алимжанович
|
Члены комиссии
|
Кизаев Талгат Калабайулы
|
Мавленова Улжалгис Бахтияр кизи
Участковая избирательная комиссия № 480
ЮАР, Претория, Посольство Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике
|
Председатель комиссии
|
Кенжетаев Ануар Алиаскарович
|
Заместитель председателя
|
Коккозов Бахытжан Ерсинович
|
Секретарь
|
Шәріпова Камиля Ануарбековна
|
Члены комиссии
|
Орынбаев Ерлик Куралович
|
Абилов Куаныш Набиуллаевич
Участковая избирательная комиссия № 481
Эфиопия, Аддис-Абеба, Посольство Республики Казахстан в Федеративной
Демократической Республике Эфиопия
|
Председатель комиссии
|
Туякбаев Ернур Сабырович
|
Заместитель председателя
|
Серік Азамат Қуанышқалиұлы
|
Секретарь
|
Мусабаева Акбота
|
Члены комиссии
|
Сайфулмаликова Рабига Сабытхановна
|
Тлегенов Аманбек Азимбаевич
Участковая избирательная комиссия № 509
ФРГ, Гамбург, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Гамбург (Федеративная Республика Германия)
|
Председатель комиссии
|
Рогов Денис Игоревич
|
Заместитель председателя
|
Узгельдиева Айгуль Едильбаевна
|
Секретарь
|
Арыстанбеков Нурдаулет Каримбекович
|
Члены комиссии
|
Гарипов Рауль Рустамович
|
Ташқұл Бек Нұржанұлы
Участковая избирательная комиссия № 510
КНР, Сиань, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Сиань (Китайская Народная Республика)
|
Председатель комиссии
|
Исаев Абай Бакытсултанович
|
Заместитель председателя
|
Алиев Куат Сайлаубаевич
|
Секретарь
|
Сембекова Анжелика Сериковна
|
Члены комиссии
|
Ибрагимов Берик Примкулович
|
Сагындыков Эльдар Аскарович
Участковая избирательная комиссия № 511
Кипр, Никосия, Посольство Республики Казахстан в Республике Кипр
|
Председатель комиссии
|
Айнекбаев Руслан Айдарович
|
Заместитель председателя
|
Сагымбекова Зауреш Тлеубердиевна
|
Секретарь
|
Бақтығазы Азамат Қанағатұлы
|
Члены комиссии
|
Әубәкір Әсима
|
Измаханов Инсар Ерғалиұлы
Участковая избирательная комиссия № 512
Турция, Измир, Генеральное Консульство Республики Казахстан
в городе Измир (Турецкая Республика)
|
Председатель комиссии
|
Акатаев Бауыржан Рымканович
|
Заместитель председателя
|
Ибраев Диас Абишевич
|
Секретарь
|
Жубаныш Зарина Саматовна
|
Члены комиссии
|
Айткалиев Марсель Мухамедалиевич
|
Сыздыкова Салтанат Аслановна