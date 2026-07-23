МИД Казахстана открыл аккредитацию для иностранных СМИ для освещения выборов в Курултай

Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявило об открытии аккредитации представителей иностранных СМИ, желающих осветить выборы депутатов Курултая РК, которые состоятся 23 августа 2026 года, передает агентство Kazinform.

Согласно законодательству Республики Казахстан иностранные журналисты могут осуществлять свою профессиональную деятельность на территории страны только при наличии постоянной или временной аккредитации, выданной Министерством иностранных дел Республики Казахстан.

Допускается сопровождение представителя иностранных СМИ одним переводчиком при предъявлении документа, удостоверяющего личность последнего.

О том, как подать заявку, подробно сообщили на сайте МИД РК.

Ранее Генпрокуратура напомнила о правилах предвыборной агитации в Казахстане.

1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.

ЦИК зарегистрировал списки кандидатов от 7 партий: «Әділет», «Байтақ», НПК, «Ак жол», ОСДП, Respublica, «Ауыл».