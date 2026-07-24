Обратный отсчет до выборов депутатов Курултая запустили в Астане

На знаковых объектах Астаны запустили обратный отсчет до выборов депутатов Курултая, которые состоятся 23 августа текущего года, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.

До дня голосования остался 31 день. Табло появились на колесе обозрения и здании Национальной компании «Қазақстан темір жолы».

Фото: акимат Астаны

Цифры в режиме реального времени показывают, сколько дней осталось до выборов, напоминая жителям и гостям столицы о предстоящем событии.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.

ЦИК зарегистрировал списки кандидатов от 7 партий: «Әділет», «Байтақ», НПК, «Ак жол», ОСДП, Respublica, «Ауыл».