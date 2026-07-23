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    Какие телеканалы покажут дебаты партий на выборах в Курултай

    В Казахстане в рамках предвыборной кампании по выборам депутатов Курултая состоятся межпартийные теледебаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform / ИИ

    Трансляция обсуждений между представителями партий будет организована на республиканских телеканалах.

    О проведении дебатов стало известно на заседании Центральной избирательной комиссии. Член ЦИК Ляззат Суйиндик напомнила, что СМИ имеют право предоставлять свои площадки для таких мероприятий при соблюдении требований законодательства.

    — СМИ и пользователи онлайн-платформ обязаны не позднее чем за пять дней до начала предвыборной агитации, то есть до 18 июля 2026 года, опубликовать сведения о стоимости и условиях размещения агитационных материалов на договорной основе, а также представить их в Центральную избирательную комиссию, — подчеркнула она.

    Она отметила, что партии, участвующие в выборах и выдвинувшие партийные списки, могут оплачивать участие в телеэфирах, включая дебаты, за счет средств своих избирательных фондов.

    По словам представителя ЦИК, сейчас прорабатывается вопрос организации межпартийных дебатов на телеканале «24KZ».

    Кроме того, согласно поступившим в ЦИК заявкам от СМИ, теледебаты также планируется провести в эфире телеканалов Jibek Joly, Qazaqstan, «7 канал».

    Выборы-2026 Политика JIBEK JOLY
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор