Какие телеканалы покажут дебаты партий на выборах в Курултай

В Казахстане в рамках предвыборной кампании по выборам депутатов Курултая состоятся межпартийные теледебаты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Трансляция обсуждений между представителями партий будет организована на республиканских телеканалах.

О проведении дебатов стало известно на заседании Центральной избирательной комиссии. Член ЦИК Ляззат Суйиндик напомнила, что СМИ имеют право предоставлять свои площадки для таких мероприятий при соблюдении требований законодательства.

— СМИ и пользователи онлайн-платформ обязаны не позднее чем за пять дней до начала предвыборной агитации, то есть до 18 июля 2026 года, опубликовать сведения о стоимости и условиях размещения агитационных материалов на договорной основе, а также представить их в Центральную избирательную комиссию, — подчеркнула она.

Она отметила, что партии, участвующие в выборах и выдвинувшие партийные списки, могут оплачивать участие в телеэфирах, включая дебаты, за счет средств своих избирательных фондов.

По словам представителя ЦИК, сейчас прорабатывается вопрос организации межпартийных дебатов на телеканале «24KZ».

Кроме того, согласно поступившим в ЦИК заявкам от СМИ, теледебаты также планируется провести в эфире телеканалов Jibek Joly, Qazaqstan, «7 канал».