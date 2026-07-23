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    Определен порядок партий в бюллетене на выборах депутатов Курултая

    Центральная избирательная комиссия Казахстана провела жеребьевку, по итогам которой определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Курултая, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЦИК РК.

    Выборы в Курултай Казахстана (2026)
    Фото: Kazinform / ИИ

    По итогам жеребьевки партии будут расположены в бюллетене в следующем порядке:

    1. Партия «Әділет»;
    2. Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП);
    3. Казахстанская партия зеленых «Байтак»;
    4. Народная партия Казахстана;
    5. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;
    6. Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;
    7. Партия Respublica.
    Определен порядок партий в бюллетене на выборах депутатов Курултая
    Фото: Центральная избирательная комиссия Казахстана

     

    Результаты жеребьевки будут использованы при изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Курултая.

    1 июля Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, допущенных к участию в выборах депутатов Курултая. В него вошли семь партий: Respublica, ОСДП «Ак жол»,НПК, «Байтақ», «Әділет», «Ауыл».

    ЦИК РК зарегистрировал партийные списки всех семи политических партий, допущенных к выборам в Курултай. На 145 депутатских мест претендуют 545 кандидатов.

    Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

    Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.

    Выборы-2026 Казахстан ЦИК Информационный бюллетень Политические партии Астана Политика Общество
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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