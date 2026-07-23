Определен порядок партий в бюллетене на выборах депутатов Курултая
Центральная избирательная комиссия Казахстана провела жеребьевку, по итогам которой определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Курултая, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЦИК РК.
По итогам жеребьевки партии будут расположены в бюллетене в следующем порядке:
- Партия «Әділет»;
- Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП);
- Казахстанская партия зеленых «Байтак»;
- Народная партия Казахстана;
- Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;
- Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;
- Партия Respublica.
Результаты жеребьевки будут использованы при изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Курултая.
1 июля Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, допущенных к участию в выборах депутатов Курултая. В него вошли семь партий: Respublica, ОСДП «Ак жол»,НПК, «Байтақ», «Әділет», «Ауыл».
ЦИК РК зарегистрировал партийные списки всех семи политических партий, допущенных к выборам в Курултай. На 145 депутатских мест претендуют 545 кандидатов.
Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.
Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.