Определен порядок партий в бюллетене на выборах депутатов Курултая

Центральная избирательная комиссия Казахстана провела жеребьевку, по итогам которой определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Курултая, передает агентство Kazinform со ссылкой на ЦИК РК.

По итогам жеребьевки партии будут расположены в бюллетене в следующем порядке:

Партия «Әділет»; Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП); Казахстанская партия зеленых «Байтак»; Народная партия Казахстана; Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»; Демократическая партия Казахстана «Ак жол»; Партия Respublica.

Фото: Центральная избирательная комиссия Казахстана

Результаты жеребьевки будут использованы при изготовлении избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Курултая.

1 июля Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, допущенных к участию в выборах депутатов Курултая. В него вошли семь партий: Respublica, ОСДП «Ак жол»,НПК, «Байтақ», «Әділет», «Ауыл».

ЦИК РК зарегистрировал партийные списки всех семи политических партий, допущенных к выборам в Курултай. На 145 депутатских мест претендуют 545 кандидатов.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.