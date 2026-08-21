Прописку на один день смогут оформить казахстанцы для участия в выборах

23 августа, в день выборов в Курултай, граждане Казахстана, не имеющие регистрации по месту жительства, смогут оформить ее на один день по адресу нахождения избирательного участка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в пресс-службе НАО «Правительство для граждан». Такая услуга будет доступна на 221 избирательном участке, где будут работать сотрудники ЦОНов. Они будут принимать граждан с 07:00 до 20:00.

Регистрация оформляется исключительно для участия в голосовании и автоматически аннулируется на следующий день.

Граждане, имеющие действующую регистрацию по месту жительства, смогут проголосовать на избирательном участке по месту регистрации.

Сообщалось, что онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят на выборах в Курултай.

Напомним, на выборах в Курултай 23 августа казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов. Срок их полномочий составит пять лет. В списки избирателей включены 12 млн 605 тысяч 788 человек. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Ранее лидеры семи партий встретились на главных теледебатах. Главными темами последнего крупного телеэфира перед голосованием стали экономика, доходы населения, сельское хозяйство, социальная политика и вопросы экологии.

О том, где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, можете прочитать по ссылке.