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    Прописку на один день смогут оформить казахстанцы для участия в выборах

    23 августа, в день выборов в Курултай, граждане Казахстана, не имеющие регистрации по месту жительства, смогут оформить ее на один день по адресу нахождения избирательного участка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    спецЦон
    Фото: Kazinform

    Об этом сообщили в пресс-службе НАО «Правительство для граждан». Такая услуга будет доступна на 221 избирательном участке, где будут работать сотрудники ЦОНов. Они будут принимать граждан с 07:00 до 20:00.

    Регистрация оформляется исключительно для участия в голосовании и автоматически аннулируется на следующий день.

    Граждане, имеющие действующую регистрацию по месту жительства, смогут проголосовать на избирательном участке по месту регистрации.

    Сообщалось, что онлайн-сервисы проверки и регистрации граждан запустят на выборах в Курултай.

    Напомним, на выборах в Курултай 23 августа казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов. Срок их полномочий составит пять лет. В списки избирателей включены 12 млн 605 тысяч 788 человек. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

    Ранее лидеры семи партий встретились на главных теледебатах. Главными темами последнего крупного телеэфира перед голосованием стали экономика, доходы населения, сельское хозяйство, социальная политика и вопросы экологии.

    О том, где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, можете прочитать по ссылке.

    Выборы-2026 Казахстанцы ЦОН Выборы в Курултай Правительство для граждан Общество
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор