Более 12,6 млн казахстанцев включены в списки избирателей

В Казахстане в списки избирателей включены более 12 млн 600 тысяч человек. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Азамат Айманакумов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Формирование списков избирателей осуществлялось в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии, принятым на первом заседании 1 июля. Местные исполнительные органы представили списки избирателей избирательным комиссиям 2 августа, то есть за 20 дней до голосования. Вчера были собраны все соответствующие акты. Сегодня представители местных исполнительных органов озвучили эти данные. Согласно сводной информации, в списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек, — сказал А. Айманакумов на заседании Центральной избирательной комиссии.

По его словам, наибольшее число избирателей зарегистрировано в Астане и Алматы, а также в Алматинской и Туркестанской областях.

Член ЦИК также пояснил, что такое открепительное удостоверение. Так, для того чтобы проголосовать, находясь в день выборов в другом населенном пункте, избиратель может получить открепительное удостоверение.

Открепительное удостоверение на право голосования можно получить за 15 дней до дня голосования и до 18:00 дня, предшествующего дню голосования. Участковая избирательная комиссия выдает такой документ по письменному заявлению избирателя и при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При этом в списке избирателей делается соответствующая отметка.

— Граждане вправе получить в участковой избирательной комиссии по месту своей постоянной регистрации открепительное удостоверение на право голосования начиная с 7 августа и до 18:00 22 августа. Важно отметить, что открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании на другом избирательном участке в пределах одного населенного пункта. Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются, дубликаты не выдаются, — отметил Азамат Айманакумов.

Ранее в ЦИК показали образец бюллетеня на выборах депутатов Курултая. На заседании ЦИК Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров поручил уточнить списки студентов в преддверии предстоящих выборов в Курултай.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.