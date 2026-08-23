Выборы в Курултай: 228 казахстанцев проголосовали за рубежом

За рубежом на выборах депутатов Курултая уже проголосовали 228 граждан Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов, при загранучреждениях Казахстана в 61 стране образованы 79 избирательных участков, в списки которых включены 11 402 гражданина.

— По состоянию на 08:00 утра за рубежом начали работу 26 участков. Первыми к голосованию приступили наши соотечественники в Токио и Сеуле — в 03:00 по времени Астаны, — сказал Арман Исетов.

По его словам, к настоящему часу на зарубежных избирательных участках проголосовали 228 казахстанцев.

— Количество проголосовавших граждан Республики Казахстан на избирательных участках к настоящему часу составило 228 человек, — отметил заместитель главы МИД.

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят выборы депутатов Курултая.

Ранее в ЦИКе заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман сообщил сколько участков открыто к 7:00 утра.