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    Выборы в Курултай: 228 казахстанцев проголосовали за рубежом

    За рубежом на выборах депутатов Курултая уже проголосовали 228 граждан Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сингапур, Индонезия и Вьетнам присоединились к голосованию на выборах в Курултай
    Фото: МИД РК

    Как сообщил заместитель министра иностранных дел РК Арман Исетов, при загранучреждениях Казахстана в 61 стране образованы 79 избирательных участков, в списки которых включены 11 402 гражданина.

    — По состоянию на 08:00 утра за рубежом начали работу 26 участков. Первыми к голосованию приступили наши соотечественники в Токио и Сеуле — в 03:00 по времени Астаны, — сказал Арман Исетов.

    По его словам, к настоящему часу на зарубежных избирательных участках проголосовали 228 казахстанцев.

    — Количество проголосовавших граждан Республики Казахстан на избирательных участках к настоящему часу составило 228 человек, — отметил заместитель главы МИД.

    Напомним, 23 августа в Казахстане проходят выборы депутатов Курултая.

    Ранее в ЦИКе заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман сообщил сколько участков открыто к 7:00 утра.

    Выборы-2026 Казахстанцы В мире Общество
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор