Выборы в Курултай: казахстанцы голосуют в Кыргызстане

В Бишкеке в здании Посольства Республики Казахстан в Кыргызской Республике проходит голосование на выборах в однопалатный Курултай, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Участковая избирательная комиссия № 428, расположенная в здании дипломатического представительства, начала работу в 7:00 по местному времени.

Как отметили в посольстве, в список избирателей включены 200 казахстанцев, состоящие на постоянном консульском учете.

Первые голосующие начали прибывать на участок с самого раннего утра, среди них отмечаются избиратели, временно проживающие в Кыргызстане по служебным целям.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Пребывающая в гостях в Бишкеке соотечественница Татьяна Цой отметила, что всегда активно участвует в голосованиях.

— Я приехала из Астаны в гости к родным. Участвую в голосовании, потому что это важный гражданский долг. Мы выбираем путь, по которому дальше будет развиваться наша страна, — прокомментировала она.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Молодая артистка театра современной хореографии ALEM из Астаны Айза Бекали, временно находясь в Кыргызстане в составе коллектива для участия в церемонии открытия VI Всемирных играх кочевников, решила реализовать свой гражданский долг.

— Мы находимся в Кыргызстане уже месяц. Сегодня я пришла на избирательный участок при посольстве Казахстана в Кыргызской Республике проголосовать на выборах в Курултай. Как патриот страны, считаю важным и значимым исполнить гражданский долг, потому что от наших голосов зависит будущее страны. Молодежь Казахстана является будущем нашей страны, — отметила она.

На участковой избирательной комиссии работают 2 международных наблюдателя Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц СНГ, представители СМИ, для которых отведены специальные зоны.

Принять участие в выборах могут казахстанцы, достигшие совершеннолетия, для этого необходимо при себе иметь действующий документ, удостоверяющий личность. Голосование продлится до 20:00 по местному времени, после чего члены избирательной участковой комиссии приступят к подсчету голосов.

Ранее сообщалось об открытии избирательных участков для голосования на выборах в Курултай в посольстве Казахстана в Пекине, а также в генеральных консульствах РК в Шанхае, Сиане и Гонконге.

Напомним, голосование на выборах в Курултай будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.