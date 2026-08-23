Избирательные участки на выборах в Курултай открылись в Китае

Избирательные участки для голосования на выборах в Курултай открылись в посольстве Казахстана в Пекине, а также в генеральных консульствах РК в Шанхае, Сиане и Гонконге, передает собственный корреспондент Kazinform в Пекине.

В 07:00 по пекинскому времени члены избирательных комиссий провели торжественное открытие участков с исполнением Государственного гимна Республики Казахстан.

Фото: Берик Табынбаев / Kazinform

Голосование в четырех китайских городах пройдет с 04:00 до 17:00 по времени Астаны (с 07:00 до 20:00 по времени Пекина). Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования начнутся в 20:00 по местному времени.

Фото: Берик Табынбаев / Kazinform

В голосовании могут принять участие граждане РК, проживающие или находящиеся на территории КНР. Адреса избирательных участков в Китае указаны здесь.

Фото: Берик Табынбаев / Kazinform

Ранее сообщалось о формировании участковых комиссий за рубежом для выборов депутатов Курултая.