Казахстанцы с утра активно голосуют на первых выборах в Курултай
Сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00, передает корреспондент агентства Kazinform.
Первые часы показали, что привычного для раннего воскресного утра затишья на избирательных участках нет. Сразу после открытия к столам избирательных комиссий начали подходить люди, а на отдельных участках практически сразу образовались очереди.
С утра чувствуется особая атмосфера этого дня. Казахстанцы приходят голосовать по одному, семьями и целыми трудовыми коллективами.
Для страны этот воскресный день уже становится историческим по самому факту голосования — граждане впервые формируют состав Курултая.
23 августа в Казахстане проходят первые выборы депутатов Курултая.
Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.
ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.
Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.
Первыми участки для голосования на выборах в Курултай открылись в Корее и Японии.
Ранее Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Ерлан Карин пришел на избирательный участок в Астане.
Также избирательные участки на выборах в Курултай открылись в Алматы.
Всего голосование будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах РК в 61 иностранном государстве. Голосование будет проходить с 07.00 до 20.00.
Всего в списки избирателей включены 12 605 788 граждан. Проголосовать смогут казахстанцы старше 18 лет, обладающие избирательным правом.