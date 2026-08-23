Казахстанцы с утра активно голосуют на первых выборах в Курултай

Сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00, передает корреспондент агентства Kazinform.

Первые часы показали, что привычного для раннего воскресного утра затишья на избирательных участках нет. Сразу после открытия к столам избирательных комиссий начали подходить люди, а на отдельных участках практически сразу образовались очереди.

Фото: Министерство культуры и иинформации РК

С утра чувствуется особая атмосфера этого дня. Казахстанцы приходят голосовать по одному, семьями и целыми трудовыми коллективами.

Для страны этот воскресный день уже становится историческим по самому факту голосования — граждане впервые формируют состав Курултая.

Фото: Министерство культуры и иинформации РК

Фото: Министерство культуры и иинформации РК

23 августа в Казахстане проходят первые выборы депутатов Курултая.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.

Первыми участки для голосования на выборах в Курултай открылись в Корее и Японии.

Ранее Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Ерлан Карин пришел на избирательный участок в Астане.

Также избирательные участки на выборах в Курултай открылись в Алматы.

Всего голосование будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах РК в 61 иностранном государстве. Голосование будет проходить с 07.00 до 20.00.

Всего в списки избирателей включены 12 605 788 граждан. Проголосовать смогут казахстанцы старше 18 лет, обладающие избирательным правом.