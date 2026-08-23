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    Участки для голосования на выборах в Курултай открылись в Корее и Японии

    Избирательные участки для голосования на выборах в Курултай открылись в Южной Корее и Японии. Первыми возможность проголосовать получили граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

    Участки для голосования на выборах в Курултай открылись в Корее и Японии
    Фото: Kazinform

    Участок №422 в Сеуле и участок №425 в Токио начали работу в 07:00 по местному времени.

    Все избирательные участки за пределами Казахстана организованы на территориях дипломатических представительств Республики Казахстан.

    Граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, могут воспользоваться своим избирательным правом на участках, созданных при дипломатических представительствах страны.

    Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

    ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.

    Выборы-2026 Япония Выборы в Курултай Южная Корея Политика Общество Выборы
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор