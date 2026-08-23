Ерлан Карин: первые выборы в Курултай являются историческим событием для Казахстана

В ходе голосования на первых выборах депутатов Курултая, первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин отметил значимость президентских реформ.

— Сегодня мы являемся свидетелями и участниками, по сути, исторического события. Это первые в истории Казахстана выборы в Курултай, абсолютно нового законодательного института. Значимость выборов в Курултай заключается в институциональной перезагрузке и в переходе к принципиально новой политической модели. Но самый большой и важный поворот связан с содержанием самой общественной политики, — сказал он.

Фото: Ерлан Омаров

Реформы Президента задают новый импульс общественным процессам. Появляются новые лица, новые силы, меняется общественная повестка. Поэтому эти реформы по своему охвату и динамике стали самой масштабной модернизацией страны за последние десятилетия. И не только для нашей страны, но и для всего региона, заключил Ерлан Карин.

Фото: Ерлан Омаров

Фото: Ерлан Омаров

23 августа в Казахстане начались первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00. Что нужно знать избирателям — в материале корреспондента агентства Kazinform.