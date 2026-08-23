Избирательные участки на выборах в Курултай открылись в Алматы

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Курултая открылись в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента — Курултая.

Участки № 275 и № 276, расположенные в школе № 93, начали работу в 07:00 по местному времени. Подготовка к голосованию на участках началась с 06:00.

На участке № 275 в 06:30 перед началом голосования опечатали избирательные урны. Здесь установлены три урны: одна стационарная и две переносные. Их опечатали в присутствии членов избирательной комиссии.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Членам избирательной комиссии также раздали списки избирателей и бюллетени.

Фото: Александр Павский/Kazinform

В списке избирателей участка № 275 числятся 2 502 человека. С учетом предусмотренного законодательством 1%-ного резерва на участок доставили 2 527 бюллетеней.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Церемония открытия участка прошла с исполнением Государственного гимна Республики Казахстан. После этого первые избиратели получили бюллетени и приступили к голосованию. Первому избирателю после голосования вручили сладкий подарок.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Всего голосование будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах РК в 61 иностранном государстве. Голосование будет проходить с 07.00 до 20.00.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Всего в списки избирателей включены 12 605 788 граждан. Проголосовать смогут казахстанцы старше 18 лет, обладающие избирательным правом.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

Фото: Александр Павский/Kazinform

Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.

К участию в выборах депутатов Курултая допущены партия «Әділет», Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), казахстанская партия зеленых «Байтақ», Народная партия Казахстана (НПК), партия «Ауыл», демократическая партия Казахстана «Ак жол» и Respublica.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.