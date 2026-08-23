Аида Балаева приняла участие в голосовании на выборах в Курултай

Она проголосовала в здании Национальной академической библиотеки.

Вице-премьер отметила, что граждане активно проявляют свою активность в день выборов.

— Вижу, что с утра идет мониторинг социальных сетей и в целом информационного поля. В Астане дождливая погода, но несмотря на это проявляется большая активность избирателей. Это значит, что каждый гражданин с большой ответственностью относится к будущему нашей страны. Мы — счастливый народ, потому что имеем возможность определять свое будущее. Видели такую атмосферу и во время референдума. Мы знаем свои ценностные ориентиры, приоритеты. Это, я считаю, благодаря единству и сплоченности нашего народа. Мы должны ценить это и оберегать нашу стабильность, — прокомментировала журналистам Аида Балаева.

Ранее свой выбор сделал первый заместитель Руководителя Администрации Президента Ерлан Карин.

Также Маулен Ашимбаев успел проголосовать на избирательном участке, расположенном в здании Национальной академической библиотеки в Астане.

В Казахстане сегодня начались исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.

1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.