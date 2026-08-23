Маулен Ашимбаев проголосовал на выборах депутатов Курултая

Маулен Ашимбаев проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании Национальной академической библиотеки в Астане. После голосования он вышел к журналистам.

— Без преувеличения, сегодня исторический день. Проходят выборы в Курултай. В целом эти выборы являются продолжением комплексных реформ Главы нашего государства. Все последние годы мы строим вместе под руководством нашего Президента Справедливый Казахстан. И новый этап, новая эра в этом процессе начались с принятием новой Конституции в марте этого года. В рамках Конституции, вы знаете, заложена новая парадигма развития нашей страны, новая система организации институтов государственной власти. В этой новой системе однопалатный парламент, Курултай будет играть очень важную роль, — подчеркнул Маулен Ашимбаев журналистам.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Он заявил, что выборы — важный этап именно в реализации и повестки Справедливого Казахстана, а также в реализации конкретных норм нашей Конституции.

— Сегодня очень важно, чтобы наши граждане поддержали именно такую большую работу, большие реформы по построению Справедливого Казахстана и проголосовали на избирательных участках. Это не только, конечно, право наших граждан, не только такая гражданская ответственность, но и в то же время это возможность, с одной стороны, внести свой вклад в построение нового, справедливого, демократического, социального Казахстана, — отметил М. Ашимбаев.

По его словам, эти выборы особенные и открывают новые возможности для нашего государства. Поэтому, как отметил спикер, сегодня важно, чтобы казахстанцы проявили такую гражданскую активность.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Ранее Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Ерлан Карин пришел на избирательный участок в Астане.

Также избирательные участки на выборах в Курултай открылись в Алматы.

Всего голосование будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах РК в 61 иностранном государстве. Голосование будет проходить с 07.00 до 20.00.

Всего в списки избирателей включены 12 605 788 граждан. Проголосовать смогут казахстанцы старше 18 лет, обладающие избирательным правом.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Срок полномочий депутатов составит пять лет.

Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.