Председатель НПК Нурсултан Шоканов проголосовал на выборах

Он проголосовал в избирательном участке, расположенном в здании Национальной академической библиотеке.

— У нас сегодня ощущение праздника. Это очень важный день. Такое ощущение, что от сегодняшнего дня, вне зависимости от результата, выигрывают все казахстанцы и наша страна. Во-первых, быть очевидцем и участником таких масштабных перемен, начатых Главой государства — это просто большая честь для каждого из нас, для всех казахстанцев. Мы приняли Конституцию, теперь идут выборы в Курултай — исторический день, поэтому от него выигрывают все казахстанцы, — прокомментировал Нурсултан Шоканов журналистам после того, как он отдал свой голос.

Фото: Kazinform

Качество проведения выборов и предвыборная агитация — оно существенно отличалось.

— Мы все были с вами свидетелями жарких дебатов, каких-то выпадов между партиями. Я слышал, что около 800 иностранных наблюдателей было. Мы встречались с иностранными делегациями, которые наблюдали. На самом деле Казахстан показал, что такое настоящая демократия и насколько могут быть прозрачные и вот такие вот выборы: честные, прямые, — подчеркнул Шоканов.

В Казахстане сегодня начались исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.

1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.