Глава партии «Байтақ» Азаматхан Амиртаев проголосовал на выборах в Курултай

— Сегодня исторический день. Впервые в истории страны мы избираем Курултай. Это конкретный шаг политических реформ, начатых Президентом. Я пришел сюда как избиратель. Мой голос равен голосу любого человека, который стоит в этой очереди. В этом и заключается значение сегодняшнего дня, — сказал Азаматхан Амиртаев.

Он отметил, что, несмотря на различия в политических взглядах граждан, общей целью остается будущее страны.

— Мы разные. У нас разные программы и разные позиции по отдельным вопросам. Но страна у нас одна. Человек, с которым мы вчера спорили, завтра будет работать вместе с нами. Без единства страны трудно добиться успешных результатов любых реформ, — подчеркнул глава партии.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00.

По состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.