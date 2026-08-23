Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров проголосовал в Алматы

Чемпион зимних Олимпийских игр 2026 года по фигурному катанию Михаил Шайдоров принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Свой выбор один из самых титулованных представителей нового поколения казахстанского спорта сделал на избирательном участке № 382 в микрорайоне Самал-2 в Алматы.

В этом году Михаил Шайдоров добился главного результата в своей спортивной карьере, завоевав олимпийское золото и подняв флаг Казахстана на высшую ступень пьедестала зимних Олимпийских игр.

Сегодня, 23 августа, в Казахстане проходят выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи политических партий. Таким образом, в среднем на один депутатский мандат претендуют около четырех кандидатов.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион Олимпиады проголосовал на выборах в Курултай.