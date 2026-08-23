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    Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров проголосовал в Алматы

    Чемпион зимних Олимпийских игр 2026 года по фигурному катанию Михаил Шайдоров принял участие в голосовании на выборах депутатов Курултая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров проголосовал в Алматы
    Фото: Региональная служба коммуникаций города Алматы

    Свой выбор один из самых титулованных представителей нового поколения казахстанского спорта сделал на избирательном участке № 382 в микрорайоне Самал-2 в Алматы.

    В этом году Михаил Шайдоров добился главного результата в своей спортивной карьере, завоевав олимпийское золото и подняв флаг Казахстана на высшую ступень пьедестала зимних Олимпийских игр.

    Сегодня, 23 августа, в Казахстане проходят выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи политических партий. Таким образом, в среднем на один депутатский мандат претендуют около четырех кандидатов.

    Ранее сообщалось, что вице-чемпион Олимпиады проголосовал на выборах в Курултай. 

    Выборы-2026 Спорт спортсмены Казахстана Регионы Казахстана Выборы в Курултай Фигурное катание Алматы Михаил Шайдоров
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
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