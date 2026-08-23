Вице-чемпион Олимпиады проголосовал на выборах в Курултай

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года по спортивной гимнастике 28-летний Нариман Курбанов отдал свой голос на выборах в Курултай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Свой голос Нариман Курбанов отдал на избирательном участке 229 в родном Алматы, расположенном в детском саду номер 80, куда Курбанов ходил, будучи ребенком. Спортсмен признался, что счастлив снова быть здесь.

— Я всегда принимаю участие в голосовании на выборах, референдуме, хотя часто нахожусь за рубежом на сборах или соревнованиях. В марте во время референдума находились в Турции, там голосовал, до этого голосовал, находясь в Катаре и других странах. На родине в Казахстане давно не голосовал, но в этот раз голосую здесь, — сказал Нариман Курбанов.

Спортсмен отметил, что принимает участие в голосовании, так как осознает важность своего участия в судьбе родной страны.

Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

— Наше будущее — здесь, в Казахстане, где бы мы ни были, и мы, спортсмены, относимся максимально серьезно к нашему будущему, следим всеми предвыборными кампаниями и голосуем, — сказал Нариман Курбанов.

Сейчас он готовится к выступлению на Азиатских играх, которые пройдут в сентябре в Японии.

Напомним, что Нариман Курбанов выиграл первую в истории Независимого Казахстана олимпийскую медаль в спортивной гимнастике, продолжив победные традиции, заложенные в советский период.