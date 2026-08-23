Потомки Жамбыла пришли проголосовать на выборах в Алматинской области

Сначала правнуки выдающегося акына собрались у литературно-мемориального музея, который носит его имя, и почтили память поэта.

Фото: РСК Алматинской области

Затем почти 30 потомков Жамбыла пошли пешком к избирательному участку. Весь их путь сопровождал ансамбль домбристов, который исполнил народные мотивы.

Фото: РСК Алматинской области

– Наш великий предок Жамбыл ата на протяжении всей своей жизни воспевал единство народа и согласие в обществе. В каждом его произведении чувствуется любовь к родной земле и переживание за судьбу страны. Мы, его потомки, должны быть верны этому завету и не оставаться безучастными к будущему нашей страны. Именно в этом заключается смысл нашего участия сегодня в выборах в Курултай и возможности сделать свой выбор. Это наша гражданская ответственность за будущее страны, – сказала правнук поэта Салтанат Жамбылова.

В этом году исполняется 180 лет со дня рождения казахского акына.

Фото: РСК Алматинской области

Отметим, что родные Жамбыла Жабаева живут и по сей день в Алматинской области. Там работает музей имени поэта, где великий казахский акын прожил последние годы своей жизни. Директором учреждения является его родная правнучка Салтанат Жабаева.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят первые выборы депутатов нового однопалатного парламента – Курултая.

Голосование будет проходить с 07:00 до 20:00. Всего голосование будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах РК в 61 иностранном государстве. Всего в списки избирателей включены 12 605 788 граждан.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Срок полномочий депутатов составит пять лет.



Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.