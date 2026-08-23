Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова проголосовала на выборах в Курултай

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова приняла участие в выборах депутатов Курултая в Астане. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, отметив, что для Казахстана это важное событие, поскольку такие выборы проходят впервые, передает агентство Kazinform.

Рыпакова воспользовалась открепительным удостоверением, которое позволяет проголосовать на избирательном участке в любом регионе страны.

— Верю, что Курултай даст новый импульс развитию страны, — написала спортсменка.

Ольга Рыпакова родилась в Усть-Каменогорске и является одной из самых известных представительниц казахстанской легкой атлетики. Она стала олимпийской чемпионкой Лондона в 2012 году, а также завоевала серебро Пекина в 2008-м и бронзу Рио-де-Жанейро в 2016 году в тройном прыжке.

После завершения спортивной карьеры Рыпакова продолжает заниматься развитием легкой атлетики. Она является тренером-консультантом Федерации легкой атлетики Казахстана, а в Усть-Каменогорске работает легкоатлетический центр ее имени.

Сегодня олимпийская чемпионка передает свой опыт молодому поколению и занимается с детьми, продолжая спортивные традиции, которые сама получила еще в родном Усть-Каменогорске.

Для спортсменки участие в выборах стало еще одной возможностью показать молодым людям пример активной гражданской позиции.

Напомним, что 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.