Обряд шашу провели на избирательном участке в Бельгии

В Брюсселе в рамках выборов в Курултай начал работу избирательный участок № 405 при Посольстве Казахстана в Бельгии, передает собственный корреспондент Kazinform в ЕС.

Избирательный участок планирует принять порядка 100 казахстанских граждан, проживающих в Бельгии и Люксембурге. Среди них — казахстанские дипломаты и члены их семей, аккредитованные при европейских институтах журналисты, представители творческой интеллигенции, научного сообщества, бизнеса и студенческой молодежи.

Участок начал работу в семь часов европейского времени. Символично, что первые сограждане, пришедшие на голосование, организовали традиционный обряд шашу (рассыпание сладостей). Обряд символизирует радость, добрые пожелания, благополучие и значимость происходящего события для всей страны.

Согласно законодательству о выборах, в Брюсселе голосование будет проходить до 20:00 по центральноевропейскому времени. Казахстанцы, постоянно проживающие в Бельгии и Люксембурге либо временно находящиеся в этих странах могут прибыть для голосования по адресу: г. Брюссель, коммуна Уккель, авеню Ван Бевер, дом 30.

Ранее казахстанец в образе бия одним из первых проголосовал в Токио.