Казахстанец в образе бия одним из первых проголосовал в Токио

Одним из первых на избирательном участке в Токио проголосовал гражданин Казахстана Алишер Азимбаев. На выборы он пришел в образе бия — символа справедливости, законности и мудрости в казахском обществе, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

Алишер Азимбаев учится в Университете Цукуба по специальности «Государственная политика». Своим образом он подчеркнул связь исторических традиций казахского народа с современными устремлениями молодого поколения Казахстана.

По словам Алишера, Курултай на протяжении истории был национальным собранием, где принимались решения, определявшие судьбу страны.

— Я думаю, что вновь созданный Курултай продолжит эту традицию уже как современный политический институт, призванный решать вопросы государственного значения во взаимодействии с народом, — отметил он.

Избирательный участок №425 в Токио открылся в 07:00 по местному времени. Казахстанцы, находящиеся в Японии, одними из первых за рубежом получили возможность проголосовать на выборах депутатов Курултая.