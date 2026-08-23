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    Казахстанец в образе бия одним из первых проголосовал в Токио

    Одним из первых на избирательном участке в Токио проголосовал гражданин Казахстана Алишер Азимбаев. На выборы он пришел в образе бия — символа справедливости, законности и мудрости в казахском обществе, передает Kazinform со ссылкой на МИД РК.

    Казахстанец в образе бия одним из первых проголосовал в Токио
    Фото: МИД РК

    Алишер Азимбаев учится в Университете Цукуба по специальности «Государственная политика». Своим образом он подчеркнул связь исторических традиций казахского народа с современными устремлениями молодого поколения Казахстана.

    По словам Алишера, Курултай на протяжении истории был национальным собранием, где принимались решения, определявшие судьбу страны.

    — Я думаю, что вновь созданный Курултай продолжит эту традицию уже как современный политический институт, призванный решать вопросы государственного значения во взаимодействии с народом, — отметил он.

    Избирательный участок №425 в Токио открылся в 07:00 по местному времени. Казахстанцы, находящиеся в Японии, одними из первых за рубежом получили возможность проголосовать на выборах депутатов Курултая.

    Курултай Выборы-2026 Япония Выборы в Курултай Политика Общество Выборы
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор