Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ рассказал о наблюдении за выборами в Курултай

Винсент Пикет отметил масштаб избирательной кампании и работу Центральной избирательной комиссии, подчеркнув, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ работают по всей стране.

— Это важные выборы для Казахстана, очевидно, и мы видели большую активность в городе, и это масштабная работа для Центральной избирательной комиссии. Более 10 000 избирательных участков по всей стране, которыми нужно управлять, и мы стараемся наблюдать за этим. У нас есть миссия по наблюдению, в которой 200 экспертов размещены по всей стране во всех областях, во всех городах республиканского значения. Также, в дополнение к нам, присутствует около 100 парламентариев. Так что в общей сложности у нас есть 300 экспертов по всей стране, чтобы приехать и посмотреть, как проводятся выборы, — пояснил Винсент Пикет.

Винсент Пикет подчеркнул, что задача миссии заключается именно в наблюдении за избирательным процессом и его соответствием международным обязательствам Казахстана.

— Мы здесь для того, чтобы наблюдать за выборами. Наша задача — наблюдать за тем, в какой степени выборы соответствуют обязательствам, которые Казахстан взял на себя, когда вступил в ОБСЕ еще в 1992 году, то есть довольно давно. Это уже 16-й раз, когда мы находимся в Казахстане для этой цели. Мы смотрим на всю картину целиком, — добавил спикер.

По его словам, наблюдатели оценивают все этапы избирательного процесса — от законодательства и работы институтов до регистрации партий и избирателей, а также финансирования и условий проведения предвыборной кампании.

— В день голосования наблюдатели также следят за процессом непосредственно на избирательных участках в Астане и других регионах страны. И, конечно, сегодня мы наблюдаем за самим голосованием здесь, в Астане, а также в других частях страны, и нам очень интересно посмотреть, как все это пройдет, — заключил Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили положительно оценил организацию голосования на первых выборах депутатов Курултая Казахстана.