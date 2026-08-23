Наблюдается большой интерес казахстанцев к выборному процессу — глава ЦИК Грузии

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили положительно оценил организацию голосования на первых выборах депутатов Курултая Казахстана. За ходом голосования он наблюдал, в том числе, на избирательном участке № 15 в Астане, передает агентство Kazinform.

По словам Георгия Каландаришвили, первое впечатление от организации избирательного процесса оказалось «очень позитивным». Особое внимание грузинский наблюдатель обратил на профессионализм и подготовленность членов комиссии, а также на организацию самого процесса голосования.



— Как председатель органа, отвечающего за проведение выборов, я, естественно, смотрю на процесс с профессиональной точки зрения. Особое внимание обращаю на то, насколько четко установлены и последовательно соблюдаются процедуры, подготовлены ли участковые комиссии, могут ли избиратели свободно и без лишних препятствий реализовать свое право, насколько прозрачно и организованно проходит процесс, — отметил Георгий Каландаришвили.

Наблюдатель присутствовал при открытии избирательного участка и отметил готовность комиссии к работе. По его оценке, все процедуры соблюдались, для граждан были созданы необходимые условия для голосования.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Отдельно глава ЦИК Грузии обратил внимание на атмосферу на участке. По его наблюдениям, обстановка была спокойной и уважительной.



— Интерес, который демонстрируют избиратели, обнадеживает. Выборы имеют смысл, когда у людей есть возможность и желание участвовать в определении будущего своей страны. При этом важно, чтобы голосование проходило в мирной и уважительной обстановке, где каждый может сделать свободный и осознанный выбор, — подчеркнул он.



Фото: Министерство культуры и информации РК

Говоря о перспективах сотрудничества двух стран, он отметил возможность обмена опытом между избирательными органами Казахстана и Грузии. Среди перспективных направлений — применение избирательных технологий, кибербезопасность, подготовка членов комиссий, информирование граждан, логистика и повышение прозрачности избирательных процессов.



По словам Георгия Каландаришвили, профессиональный диалог позволяет находить решения, способные сделать выборы более эффективными, доступными и понятными гражданам, а также укрепить общественное доверие к избирательной системе.

В Казахстане сегодня начались исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.