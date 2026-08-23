Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов проголосовал на выборах в Курултай

Председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов проголосовал на избирательном участке № 332 на выборах в Курултай, передает агентство Kazinform.

После голосования он отметил историческое значение сегодняшнего дня.

Фото: Венера Жоламанкызы / Kazinform

— Сегодня наступил долгожданный день. Об этом дне много говорили, мы все его ждали. Будет сформирован новый представительный орган — Курултай. В связи с этим хочу поздравить всех казахстанцев. Этот день войдет в историю. Через несколько часов сегодняшний день сам станет историей, — сказал Асхат Рахимжанов.

Фото: Венера Жоламанкызы / Kazinform

Председатель ОСДП также подчеркнул, что, приняв участие в голосовании, выполнил свой гражданский долг.

— Я выполнил свой гражданский долг. Желаю всем удачи, — сказал Асхат Рахимжанов.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00.

По состоянию на 10:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 17,96%.