Трехкратная чемпионка мира Назым Кызайбай проголосовала на выборах в Курултай

Одна из самых титулованных спортсменок Алматы и Казахстана, трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай приняла участие в голосовании на выборах депутатов в Курултай, передает корреспондент агентства Kazinform.

Алматинская спортсменка проголосовала на избирательном участке в селе Жанашар Алматинской области, расположенном в средней школе имени Рыскулова.

Назым Кызайбай — первая в истории Казахстана трехкратная чемпионка мира по женскому боксу и бронзовый призер XXXIII летних Олимпийских игр.

— Для меня участие в голосовании — это возможность выразить свою позицию и внести свой вклад в будущее страны. Каждый гражданин должен понимать, что его выбор имеет значение. Сегодня я пришла на участок и выполнила свой гражданский долг, — сказала Назым Кызайбай.

Несмотря на то, что сейчас спортсменка находится на учебно-тренировочных сборах в Алматинской области, она заранее получила открепительное удостоверение, чтобы принять участие в голосовании. По словам Назым Кызайбай, она старается не оставаться в стороне от важных общественных событий и регулярно участвует в выборах.

Сегодня, 23 августа, в Казахстане проходят выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи политических партий. Таким образом, в среднем на один депутатский мандат претендуют около четырех кандидатов.

Выборы в Курултай назначены Указом Президента Казахстана от 1 июля 2026 года.