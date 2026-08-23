Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов Курултая

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании на выборах в Курултай Республики Казахстан на избирательном участке № 520, расположенном во Дворце Независимости.

Фото: Акорда

После голосования Глава государства провел брифинг для представителей средств массовой информации.

— Безусловно, сегодня поистине исторический день для нашей страны. Впервые мы проводим выборы в однопалатный Курултай. Это важное историческое событие. Сплотившись как единая нация, мы проводим масштабные реформы. Все вы об этом хорошо знаете и являетесь свидетелями происходящих преобразований. Нам удалось достичь значимых результатов. Вместе с тем предстоит еще масштабная работа, а поставленные перед нами цели имеют особое значение. Сегодняшние выборы — это лишь начало этой большой работы, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.