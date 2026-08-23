Явка на выборах в Курултай к 12:00 составила 37,05%

По состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Назерке Суйндик, к полудню бюллетени получили 4 670 816 граждан, включенных в списки избирателей.

Самая высокая явка зафиксирована в Кызылординской области — 47,59%. Далее следуют область Жетысу — 47,29%, Туркестанская область — 43,14% и Актюбинская область — 42,53%.

В Восточно-Казахстанской области к 12:00 проголосовали 41,89% избирателей, в Шымкенте — 41,60%, в Карагандинской области — 40,56%, в Акмолинской области — 39,57%.

Наименьшая явка зафиксирована в Алматы — 17,87%. В Астане она составила 35,28%, в Атырауской области — 35,84%, в Павлодарской области — 35,74%, в Западно-Казахстанской области — 35,49%, в Жамбылской области — 35,54%.

— В целом по стране по состоянию на 12:00 бюллетени получили 4 670 816 избирателей. Это составляет 37,05% от числа граждан, включенных в списки избирателей, — сообщила Назерке Суйндик.

Следующая информация о явке избирателей будет представлена в 14:00.

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят выборы депутатов Курултая.

Ранее в ЦИКе заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман сообщил сколько участков открыто к 7:00 утра.

За рубежом на выборах депутатов Курултая к 08:00 часа проголосовали 228 граждан Казахстана.