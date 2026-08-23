Голосование по выборам в Курултай проходит в Иордании

В столице Иорданского Хашимитского королевства в 7:00 часов по местному времени (9:00 по Астане) начал свою работу избирательный участок № 442, который открылся с прозвучавшего казахстанского гимна, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Аммане.

Как сообщили члены участковой избирательной комиссии, к голосованию допущены все граждане Казахстана, постоянно или временно проживающие в Иордании, и имеющие на руках действительные паспорта и удостоверения личности.

Большинство проживающих в Иордании казахстанцев — это студенты, обучающиеся в местных вузах, наши соотечественники, вступившие в брак с иорданскими гражданами, а также казахстанские дипломаты и их семьи.

В список избирателей включены 46 человек.

Избирательный участок открыт при посольстве Казахстана в Аммане, расположенного по адресу ул. Каир 99.

Фото: Арсен Утешев/Kazinform

Председатель участковой избирательной комиссии № 442 Берик Тулендиев отметил высокую организационную готовность избирательного участка к проведению голосования.

— Избирательный участок открылся в 7 утра, по списку избирателей зарегистрировано около полсотни казахстанцев, большинство из которых состоят на консульском учете. Голосование проходит в штатном режиме, — отметил Берик Тулендиев.

Стоит отметить, что в Иордании, как и в ряде других стран Ближнего Востока воскресенье является рабочим днем. Несмотря на это, самого утра отмечается активность избирателей.

Фото: Арсен Утешев/Kazinform

Напомним, голосование на выборах в Курултай будет проходить на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.

Ранее казахстанские артисты танца проголосовали в Кыргызстане.