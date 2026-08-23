Казахстанские артисты танца проголосовали в Кыргызстане

Два казахстанских танцевальных коллектива посетили избирательный участок при Посольстве РК в Кыргызстане для голосования на выборах в Курултай, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Артисты театра танца современной хореографии Alem при государственной филармонии имени Е.Рахмадиева и коллектив государственного театра танца «Наз» находятся в Бишкеке по случаю предстоящего участия в торжественной церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.

— Мы с раннего утра уже не спим. Где бы мы не находились, решили поддержать страну в день голосования. Пусть Курултай принесет нам благо, — прокомментировала руководитель коллектива театра танца «Наз» Айдана Байрабекова.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Представитель молодежного сообщества, артистка государственного театра танца «Наз» Гульдана Кадирова рассказала, почему пришла на выборы.

— Несмотря на то, что мы находимся в другом государстве, ради своего народа и страны решили принять участие в голосовании. Голос каждого казахстанца важен. Мы пришли на выборы, чтобы внести свой вклад, — сказала она.

Фото: Гульмира Абдрахманова/Kazinform

Ранее сообщалось о том, как голосуют казахстанцы в Кыргызстане.

Казахстанец в образе бия одним из первых проголосовал в Токио. На избирательном участке в Бельгии провели обряд шашу.

Напомним, голосование на выборах в Курултай проходит на 10 423 избирательных участках, в том числе в 79 при представительствах нашей страны в 61 иностранном государстве.