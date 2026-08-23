Председатель «Ауыл» Айтуганов: Сегодня начинается обновленный Казахстан

Председатель партии «Ауыл» Кайрат Айтуганов проголосовал на выборах в Курултай. Он отдал свой голос на избирательном участке № 83, расположенном по адресу: улица Иманбаева, 4, передает корреспондент агентства Kazinform.

После голосования Кайрат Айтуганов назвал сегодняшний день историческим для страны.

— Я исполнил свой гражданский долг, отдал голос за будущее Казахстана. Сегодня начинается большой обновленный Казахстан. Выборы в новый Курултай — это исторический день. Я считаю, очень важный момент и точка отсчета для будущего Казахстана, — сказал он.

По словам председателя партии «Ауыл», избирательная кампания прошла активно. Он отметил, что партия в ходе кампании охватила все регионы страны.

— Семь партий выдвинули своих кандидатов. Наша партия «Ауыл» также выдвинула кандидатов. Отличительной особенностью этих выборов стало то, что мы охватили все регионы — 20 областей и более 2,1 тыс. сел и поселков. Наши кандидаты активно встречались с населением. За этот месяц было проведено большое количество встреч, и население очень активно реагировало на выборы, — отметил Кайрат Айтуганов.

Фото: Адиль Сатпаев / Kazinform

Он также положительно оценил организацию голосования на своем участке.

— Я посмотрел, как работают наблюдатели. На участке идет регистрация, все, насколько я увидел, соответствует законодательству, — сказал председатель партии.

Говоря об ожиданиях по итогам выборов, Айтуганов призвал дождаться предварительных результатов.

— Давайте дождемся экзитпола и итогов Центральной избирательной комиссии, — отметил он.

В Казахстане сегодня начались исторические выборы в Курултай. На 145 депутатских мандатов зарегистрировано 545 кандидатов от семи партий.

1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай на 23 августа.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Всего зарегистрировано 545 кандидатов, тогда как в состав Курултая войдут 145 депутатов. Таким образом, конкурс составляет 4 кандидата на один депутатский мандат.