Поток избирателей растет: по всему Казахстану на участки приходят все больше людей

По мере того как утро набирает ход, поток избирателей на участках в Казахстане не ослабевает, передает агентство Kazinform.

Голосование охватывает всю страну, а вместе с привычными кадрами у избирательных урн появляются истории, которые придают этому дню особый колорит. За рубежом голосование началось еще раньше. Первыми по местному времени открылись участки в Сеуле и Токио.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В Алматинской области выборы превратились почти в семейное шествие. Около 30 потомков Жамбыла Жабаева собрались у литературно-мемориального музея акына и вместе пешком направились на участок. Их сопровождали домбристы, исполнявшие народные мелодии, а на одежде правнуков поэта была надпись «Жамбыл-180 жыл».

Фото: Министерство культуры и информации РК

Но, пожалуй, одна из самых примечательных историй этого утра пришла из области Ұлытау. Свой выбор сделала 116-летняя Туймегуль Темирбаева из села Кызылжар, старейшая жительница страны. Родившаяся в 1910 году и прожившая больше века, она стала участницей первых выборов в Курултай.

Фото: Министерство культуры и информации РК

С каждым часом таких историй становится все больше, а поток избирателей растет.