116 лет — не предел: долгожительница из Ұлытау проголосовала

Туймегуль Темирбаева, прожившая более века, приняла участие в выборах в Курултай и отдала свой голос. Она является жительницей села Кызылжар области Ұлытау и считается самым пожилым гражданином Казахстана, передает агентство Kazinform.

Туймегуль Темирбаева родилась в 1910 году, в этом году она отметила свой 116-й день рождения.

Участие Туймегуль Темирбаевой в важной общественно-политической кампании страны и выражение ею своей гражданской позиции стало ярким проявлением ответственности за будущее страны и достойным примером для всех граждан.

Большую часть своей жизни Туймегуль апа посвятила семье и труду. Вместе с супругом Аязбаем Темирбаевым она занималась разведением лошадей и всю жизнь трудилась честным трудом. Сегодня она является любимой бабушкой 15 внуков и 25 правнуков.

По словам долгожительницы, секрет долгой жизни заключается в честном труде, добрых намерениях и любви к близким. В предыдущих интервью Туймегуль апа рассказывала, что до сих пор принимает участие в домашних делах, готовит курт и занимается посильными хозяйственными заботами.

Во время голосования долгожительница выразила свои добрые пожелания стране, пожелав своим потомкам здоровья и благополучия, миру — спокойствия, а Казахстану — светлого будущего.

Фото: акимат области Ұлытау

— Пусть наши потомки будут здоровы, пусть в стране будет мир. Пусть будущее нашей страны будет светлым, — пожелала Туймегуль апа.

Выбор Туймегуль апа — это не просто один голос. Он стал словно благословением человека, увидевшего более чем вековую историю, обращенным к будущему страны.

Отмечается, что Туймегуль Темирбаева и ранее принимала участие в общественно значимых кампаниях. Во время республиканского референдума 2026 года она также сделала свой выбор с помощью специального переносного ящика для голосования.

Выбор 116-летней долгожительницы словно стал символом простой, но глубокой мысли: «Будущее страны — общее дело каждого из нас».

Фото: момент голосования / благословение Туймегуль апа / вместе с членами семьи.