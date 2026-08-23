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    Избирательные участки в области Ұлытау: жители активно участвуют в голосовании

    В области Ұлытау с раннего утра на ряде избирательных участков отмечается активность жителей. На отдельных участках наблюдается повышенный поток избирателей, желающих принять участие в выборах депутатов Курылтай, передает агентство Kazinform.

    Избирательные участки в области Ұлытау: жители активно участвуют в голосовании
    Фото: акимат области Ұлытау

    Жители Жезказгана, Сатпаева, Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов приходят на избирательные участки семьями, вместе с друзьями и коллегами. Среди избирателей — представители разных поколений, в том числе молодежь и люди старшего возраста.

    Активность жителей региона в первые часы голосования свидетельствует о внимании граждан к общественно-политической жизни страны и их стремлении реализовать свое избирательное право.

    Избирательные участки в области Ұлытау: жители активно участвуют в голосовании
    Фото: акимат области Ұлытау

    Голосование в области Ұлытау продолжается.

    Ранее жительницей села Кызылжар области Ұлытау Туймегуль Темирбаева, прожившая более века, приняла участие в выборах в Курултай и отдала свой голос. Она является  и считается самым пожилым гражданином Казахстана.

    Выборы-2026 область Улытау Выборы в Курултай
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор