Избирательные участки в области Ұлытау: жители активно участвуют в голосовании

В области Ұлытау с раннего утра на ряде избирательных участков отмечается активность жителей. На отдельных участках наблюдается повышенный поток избирателей, желающих принять участие в выборах депутатов Курылтай, передает агентство Kazinform.

Жители Жезказгана, Сатпаева, Каражала, Жанааркинского и Улытауского районов приходят на избирательные участки семьями, вместе с друзьями и коллегами. Среди избирателей — представители разных поколений, в том числе молодежь и люди старшего возраста.

Активность жителей региона в первые часы голосования свидетельствует о внимании граждан к общественно-политической жизни страны и их стремлении реализовать свое избирательное право.

Фото: акимат области Ұлытау

Голосование в области Ұлытау продолжается.

Ранее жительницей села Кызылжар области Ұлытау Туймегуль Темирбаева, прожившая более века, приняла участие в выборах в Курултай и отдала свой голос. Она является и считается самым пожилым гражданином Казахстана.