Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай проголосовал на выборах в Курултай
Сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил важность участия граждан в выборах и проявления гражданской ответственности.
Нынешние выборы проходят впервые после Конституции, принятой 15 марта 2026 года. В соответствии с конституционной реформой Казахстан перешел от двухпалатной модели Парламента к новому однопалатному законодательному органу — Курултаю.
Сегодня казахстанцы впервые избирают депутатов Курултая по партийным спискам.
Напомним, 23 августа в Казахстане проходят выборы депутатов Курултая.
Ранее в ЦИКе заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман сообщил сколько участков открыто к 7:00 утра.
В 08.00 утра Олжас Бектенов проголосовал на первых выборах в однопалатный Курултай.
Казахстанцы с утра активно голосуют на первых выборах в Курултай. Подробнее здесь.