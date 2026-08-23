Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай проголосовал на выборах в Курултай

Сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил важность участия граждан в выборах и проявления гражданской ответственности.

Нынешние выборы проходят впервые после Конституции, принятой 15 марта 2026 года. В соответствии с конституционной реформой Казахстан перешел от двухпалатной модели Парламента к новому однопалатному законодательному органу — Курултаю.

Сегодня казахстанцы впервые избирают депутатов Курултая по партийным спискам.

Фото: партия «Әділет»

Фото: партия «Әділет»

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят выборы депутатов Курултая.

Ранее в ЦИКе заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман сообщил сколько участков открыто к 7:00 утра.

В 08.00 утра Олжас Бектенов проголосовал на первых выборах в однопалатный Курултай.

Казахстанцы с утра активно голосуют на первых выборах в Курултай. Подробнее здесь.