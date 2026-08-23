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    Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай проголосовал на выборах в Курултай

    Сегодня, 23 августа, в Казахстане впервые проходят выборы депутатов Курултая. Голосование началось в 07:00 и продлится до 20:00, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай проголосовал на исторических выборах в Курултай
    Фото: партия «Әділет»

    Он отметил важность участия граждан в выборах и проявления гражданской ответственности.

    Нынешние выборы проходят впервые после Конституции, принятой 15 марта 2026 года. В соответствии с конституционной реформой Казахстан перешел от двухпалатной модели Парламента к новому однопалатному законодательному органу — Курултаю.

    Сегодня казахстанцы впервые избирают депутатов Курултая по партийным спискам.

    Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай проголосовал на исторических выборах в Курултай
    Фото: партия «Әділет»
    Председатель партии «Әділет» Айбек Дадебай проголосовал на исторических выборах в Курултай
    Фото: партия «Әділет»

    Напомним, 23 августа в Казахстане проходят выборы депутатов Курултая.

    Ранее в ЦИКе заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман сообщил сколько участков открыто к 7:00 утра.

    В 08.00 утра Олжас Бектенов проголосовал на первых выборах в однопалатный Курултай.

    Казахстанцы с утра активно голосуют на первых выборах в Курултай. Подробнее здесь.

    Выборы-2026 Айбек Дадебай партия «Әділет» Выборы в Курултай Политические партии Астана
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор